Um sucesso que só é possível de ser construído com muitas mãos

É sempre uma tarefa difícil estabelecer as principais causas de sucesso de um ecossistema de inovação, ou comunidade de startups. Pois bem, a encrenca começa pelo nome. Hub, “cluster”, comunidade, ecossistema. Enfim, diferentes nomes que às vezes costumam denominar a mesma coisa. Fugindo dos detalhes embutidos nas diferentes denominações, aqui no Espírito Santo o assunto ganhou um nome próprio. Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI)

E mesmo que estejamos num momento de repensar e fortalecer o próprio MCI, o ecossistema de inovação no Espírito Santo continua avançando. No último dia 14, o colunista Ricardo Frizera informou que “Vitória entrou no ‘top 10’ do ranking dos hubs tecnológicos da América Latina (...) ficando à frente de polos como Blumenau, Porto Alegre e Brasília. A lista é liderada por Florianópolis, Rio de Janeiro e Lima, no Peru. (...) O monitoramento, realizado pela Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), leva em consideração cidades da América Latina que estão fora dos grandes centros tecnológicos – (leia-se: São Paulo, Santiago, Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires) – e possuem startups financiadas por capital privado".

Mas a dinâmica e o sucesso de um ecossistema de inovação dependem de muito mais do que apenas a presença de investidores. No livro ‘Start UP Communities (Building an entrepreneurial ecosystem in your city)’, o autor Brad Feld destaca: “Embora os investidores sejam uma parte fundamental de uma comunidade de startups, eles são frequentemente culpados, de forma inadequada, pelo seu fracasso, ou excessivamente elogiados pelo seu sucesso.”

Para ele uma comunidade de startups é composta pelos empreendedores, que devem liderar a comunidade, e pelos fomentadores. Nessa última categoria estariam os governos com suas diferentes agências, as universidades, os investidores, os mentores, os provedores de serviços de desenvolvimento empresarial (consultores, contadores, advogados, aceleradoras, workplaces, etc.) e as grandes companhias. Cada um concorre de forma específica para o sucesso da comunidade.

O Governo do Estado tem cumprido seu papel de forma exemplar. Com um desempenho acima da média nacional e com iniciativas absolutamente pioneiras, o Espírito Santo é o primeiro Estado do Brasil em percentual de investimentos em Ciência e Tecnologia. Está em fase de elaboração o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (PCTI-ES), numa parceria do nosso governo com o MCI. Os recursos disponíveis no Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) têm crescido ao longo dos anos.

Em 2024 foram liberados R$ 219 milhões para fortalecer a inovação e a pesquisa em diversas áreas geridas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).

Em 2024, foi registrado um recorde histórico de liberação de crédito pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) com recursos provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Quase R$ 117 milhões em liberações de crédito para inovação. Somado ao valor liberado em 2023, o total chega a R$ 159,5 milhões.

O Espírito Santo caminha para se tornar uma referência nacional no ecossistema de inovação do país Crédito: Shutterstock

A isso se somam os investimentos e a aceleração de empresas realizados no âmbito do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Funses 1, criado com o aporte de R$ 250 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo. Em pouco mais de dois anos, foram investidos R$ 70 milhões em 35 empresas e foram aceleradas digitalmente quase 200 startups.

Esses investimentos foram acompanhados por outros investidores, o que faz com que o impacto no ecossistema capixaba ultrapasse os R$ 100 milhões neste período, de acordo com dados da TM3/Quartzo, que é a empresa gestora dos investimentos do FIP Funses 1, enquanto a ACE Ventures é a responsável pelo programa de aceleração.