Um sonho: o dia em que o Cais das Artes finalmente foi inaugurado

Obras do Cais das Artes, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

No dia e na noite de ontem vivenciamos um marco histórico do movimento cultural capixaba. O século XXI enfim bateu à nossa porta, ou melhor, chegou à Baía de Vitória : a inauguração do Cais da Artes foi um sucesso absoluto e a partir de hoje está aberto à visitação.

No entardecer, sob o Convento da Penha e com as bençãos do arcebispo de Vitória, dos pastores evangélicos e das mães de Santo. O governador enfim inaugurou oficialmente a obra. O evento solene teve a presença de celebridades do Estado e do país, representantes das entidades culturais e artísticas. Todos formaram coro uníssono nos elogios ao valor da ambiência e da obra projetada pelo ilustre capixaba, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha

O prédio do museu acolheu de forma democrática os movimentos artísticos, das bandas de congo às apresentações das tradições italianas e pomeranas. Esse mix cultural contou ainda com performances variadas, apresentação de corais e de bandas de rock locais.

O acervo, mesmo embrionário, já apresenta obras belíssimas, que a partir de hoje poderão ser admiradas por estudantes, estudiosos, turistas, enfim, todos nós.

O teatro, com sua capacidade para 1.500 pessoas, estava lotado. Belíssimo e com acústica apurada, ofereceu aos presentes condições plenas de acompanhar cada nota musical. As instalações, camarotes e palco, com seus 29 metros de largura e boca de cena com 10,50 metros de altura, foram elogiados por músicos e bailarinos da companhia de dança. Em seguida, a equipe de apoio fez um trabalho excepcional e instalou em tempo recorde os instrumentos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Um concerto que deixou a todos emocionados e honrados.

Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que o Cais das Artes se torna a partir de hoje um dos pontos turísticos e culturais mais destacados do Brasil. Lá podemos acolher peças musicais, shows e óperas que até então passavam ao largo do Estado. A partir de hoje entramos no cenário cultural como opção e agenda das companhias nacionais e internacionais dos espetáculos de dança contemporânea, balé clássico e música erudita. Um ganho de extrema valia para o Estado e todos que aqui residem.

O setor hoteleiro e o de bares e restaurantes já se adequaram à nova demanda e veem com otimismo a realidade que se apresenta. O setor de serviços e turismo está pronto, já soubemos até que há uma demanda de para saída de embarcações para avistamento de baleias jubarte ali ao lado do Cais das Artes. Aproveitamos a oportunidade para sugerir a criação de um píer, que poderia atender tanto ao turismo quanto ao sistema aquaviário. Vitória ganha finalmente o status de destino turístico cultural e arquitetônico do país.