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Artigo de Opinião

Processos

Tornar crime o assédio moral no trabalho é um avanço jurídico

O Direito precisa de mecanismos que coíbam atitudes que venham a abalar a autoestima de qualquer cidadão

Públicado em 

09 mai 2019 às 18:21
Assédio no trabalho
Paulo Vitor Lopes Saiter Soares e Halley Jhason Medeiros Mendes*
Tarefas impossíveis, placas com dizeres humilhantes, piadas para atingir a dignidade de alguém ou mudança para um local de trabalho precário são algumas situações constrangedoras no ambiente de trabalho que vêm engordando o número de ações judiciais no país. Em 2017, foram 22 mil ações envolvendo possíveis assédios, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. E, se antes geravam responsabilizações civil, administrativa ou trabalhista, em breve, poderão configurar também como crime.
> ES tem mais de 370 processos por assédio no trabalho em 2018
O projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados por 18 anos, na velocidade típica de Brasília, foi aprovado, definindo pena de 1 a 2 anos para quem desobedecer a regra. Falta ainda o Senado e a sanção presidencial. Mas o que isso efetivamente traz de novo?
Observam-se pontos positivos na iniciativa. Destaca-se a grande relevância jurídica e social do assunto; e a explicação sobre o que é assédio moral: conduta abusiva, como gestos, palavras e atitudes que se repitam, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador, praticada tanto por superiores quanto empregados de mesmo nível hierárquico.
Por fim, acertou o legislador ao dar a última palavra à vítima do delito, dependendo o Ministério Público da manifestação do ofendido. Trata-se aquele que sofreu a conduta abusiva como sujeito de direitos e não como mero objeto da tutela estatal. E caso queira apenas questionar a conduta abusiva junto à Justiça do Trabalho, não há consequência penal.
No entanto, figuram críticas negativas ao projeto. Seria necessário recorrer à via criminal para resolver uma questão que o Direito do Trabalho já protege? A criação de mais um tipo penal seria a solução para os conflitos? Afinal, já há definições que abarcariam situações sobre o tema, como difamação, injúria, constrangimento ilegal e ameaça.
> Assédio provoca baixa produtividade no ambiente de trabalho
Além disso, conceitos jurídicos empregados no projeto de lei deixam margem para um extremo subjetivismo do julgador. Afinal quantas condutas precisam ser realizadas para configurar o assédio “reiteradamente”? Sobrepõem-se o arbítrio de “um juiz”, que no Brasil significam mais de 18 mil ocupantes do cargo com possíveis diferentes interpretações.
Independentemente de eventuais ponderações, fato é que o Direito precisa de mecanismos que coíbam atitudes que venham a abalar a autoestima de qualquer cidadão. Mas melhor será quando alcançarmos o momento que tais regras sequer sejam necessárias.
*Os autores são, respectivamente, advogado, professor, especialista em Direito Público e Direito Constitucional; advogado, professor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais

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