Terceira via não consegue emplacar o herói salvador da pátria

João Dória fez discurso para falar da sua desistência a concorrer ao Planalto Crédito: João Dória/Twitter/Reprodução

A expressão “terceira via” ganhou popularidade no Brasil nos últimos meses. O método da teoria política, remodelado pelo sociólogo inglês Anthony Giddens no final dos anos 90, busca apresentar candidatos que darão respostas às preocupações sociais e as crises da economia capitalista não foram resolvidas pelos líderes políticos atuais.

Uma terceira via possível no país, em um momento tão delicado para a democracia, deveria partir da união de todos os outros partidos que escapam da coligação dos Partidos dos Trabalhadores (PT) do ex-presidente Lula e do Partido Liberal (PL) do presidente Bolsonaro. Porém, caminham a passos lentos na corrida eleitoral, batem cabeça reivindicando para si a placa de terceira via, como se fosse um poder sobrenatural.

Paraleloamente a isso há aqueles eleitores que sentem a falta de representação e não se identificam nem com Lula e nem com Bolsonaro. Nesse vácuo a terceira via tinha grandes chances de nascer, desenvolver e crescer. Emplacando um discurso de diálogo, fortalecimento das instituições e a mais importante, a manutenção da democracia.

No entanto, falta a esses políticos a preocupação que teoriza a terceira via de Giddens. Em seu livro “A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia", ele explica que a ideia central é preservar a justiça social, aceitando ao mesmo tempo que o âmbito de questões que escapam à divisão esquerda e direita é maior do que antes.

João Doria não foi o primeiro a desistir, antes dele o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sergio Moro , que também se demonstrava como alternativa fora da polarização, abandonou a ideia. A saída deles do jogo eleitoral só demonstra uma terceira via que não sabe o que está fazendo. Talvez o maior erro desses candidatos seja querer se lançar no ego que o poder político promete. Se apresentam como salvadores da pátria. Mas o Brasil de 2022, por mais estranho que seja escrever isso, não precisa de um herói mitológico e salvador.