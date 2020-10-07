Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Suprema Corte: EUA vão seguir virtude democrática ou oportunidade política?
Márcio Coimbra

Artigo de Opinião

Equilíbrio de forças

Suprema Corte: EUA vão seguir virtude democrática ou oportunidade política?

Indicação da juíza conservadora por Trump aponta que o caminho do meio de Washington, entre democratas e republicanos, nunca esteve tão longe no horizonte. E esta não é uma boa notícia para a política
Márcio Coimbra

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:00

Publicado em 

07 out 2020 às 14:00
O presidente dos EUA, Donald Trump, e a juíza Amy Coney Barret, indicada por ele para vaga na Suprema Corte
O presidente dos EUA, Donald Trump, e a juíza Amy Coney Barret, indicada por ele para vaga na Suprema Corte Crédito: Andrea Hanks/ White House
O falecimento da juíza Ruth Ginsburg pode marcar o fim de uma era na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tradicionalmente balanceada entre progressistas e conservadores, tudo indica que a corte pode perder este salutar equilíbrio, que tem servido como farol nos tempos mais difíceis. A configuração de poder única deste final de mandato do presidente Donald Trump, que também possui maioria no Senado, pode funcionar como gatilho destes novos tempos.
A democracia exige prudência, entretanto a oportunidade que está em jogo é muito preciosa nestes tempos polarizados. Ao aprovar um nome conservador, a corte alcança sólida maioria, com possibilidade de reverter precedentes relevantes, como aquele que autoriza o aborto. Fato é que os riscos da polarização correm dos dois lados e um dia o jogo pode se inverter.
No governo Barack Obama, após o falecimento de Antonin Scalia, o mais conservador do colegiado, o presidente democrata preferiu indicar o Merrick Garland para sua vaga. Garland é considerado um centrista e Obama acreditou que essa credencial poderia ajudá-lo no processo de confirmação, afinal Anthony Kennedy e Clarence Thomas, indicados por Reagan, foram confirmados por um Senado de maioria democrata.

Veja Também

Trump deixa hospital com tratamento que OMS liga a casos graves de Covid-19

Disputa no Senado vai determinar o poder do próximo presidente dos EUA

Trump pagou US$ 750 em impostos federais em 2016, segundo The New York Times

Nada disso. O vírus da polarização já havia contaminado o Senado e as antigas agendas bipartidárias, tão populares no passado, foram esquecidas. Os republicanos, no controle do Senado, impuseram uma derrota a Obama. O comitê judiciário do Senado não realizou audiências de confirmação com Merrick Garland e sua indicação caducou com o fim do ano legislativo.
Hoje, o jogo se virou contra os democratas. Os republicanos entendem que se Obama indicou o substituto de Scalia, Trump tem o direito de indicar o substituto de Ginsburg. Sem surpresas. Mas fato é que novamente os republicanos estão com o controle do Senado e, desta vez, com votos suficientes aprovar o nome indicado. A aprovação tende a ser expressa, terminando todo o processo antes do final da corrida eleitoral.
Ao indicar Amy Coney Barrett, Trump escolheu aquela que foi a mais dedicada assistente de Antonin Scalia em seus anos na Suprema Corte. Um nome muito alinhado com os conservadores e com os outros dois juízes que ele indicou ainda neste governo: Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Aos poucos, Trump, em seu primeiro mandato, terá conseguido realizar a maior guinada conservadora da corte em décadas.
Os riscos, entretanto, são grandes. Assim como os democratas acreditaram que seria possível jogar pesado com as regras do Senado quando tinham maioria, o movimento pendular da política foi cruel quando estavam mais fracos. Os republicanos tinham a grande chance de mudar este estado de coisas, firmando um precedente quando possuem maioria: esperar o resultado eleitoral. Isto foi realizado em 2016 em outra configuração, mas este seria o momento de mostrar que suas virtudes democráticas podem falar mais alto do que a simples oportunidade política.
Mas, ao fim e ao cabo, estamos falando da terrível batalha de poder pelo controle do Judiciário mais influente do mundo e em tempos de polarização ninguém quer perder a chance de crescer sobre seu oponente. O caminho do meio de Washington nunca esteve tão longe no horizonte e esta não é uma boa notícia para a política. O fim de uma era de entendimento e equilíbrio pode ter chegado ao Judiciário.
O autor é cientista político, mestre em Ação Política pela Universidad Rey Juan Carlos (2007) e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília

Veja Também

"Você vai calar a boca", diz Biden em primeiro debate com Trump

O peso do colégio eleitoral na eleição nos EUA: ganhador leva tudo

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Judiciário Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados