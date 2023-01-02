Sucesso e determinação são frutos de um bom lugar para se trabalhar

Numa instituição, a escolha de quem compõe as equipes que se dedicam ao máximo ao trabalho é sempre bilateral: enquanto a empresa se concentra em encontrar um perfil que se adeque à função proposta, o profissional interessado avalia se aquele é o local onde quer dedicar todo o potencial e as habilidades técnicas das quais dispõe. Essa é uma escolha importante e compartilhada.

Ao trabalho, todos nós dedicamos boa parte da vida, com saúde e zelo, e não há dúvidas de que enfrentamos diversos desafios durante a carreira. Enquanto liderança, existem aspectos da cultura organizacional que sempre devemos reavaliar e tratar com cuidado. Um dos maiores desafios de qualquer líder é, afinal, construir um ambiente de trabalho saudável, amigável, acolhedor e que gere o orgulho de pertencer.

Num ambiente sadio, não só o labor cuidadoso e a busca pela excelência são constantes, mas as pessoas se sentem mais reconhecidas, conseguem se desenvolver pessoal e profissionalmente, criam conexões importantes. Nesse mesmo local, formando um ciclo favorável, a produtividade aumenta, há mais engajamento, as metas são traçadas e alcançadas com entusiasmo.

Criar esse ambiente passa por prezar pelos valores e pela missão da instituição. Observo que dentre alguns valores enraizados nas consideradas melhores empresas para se trabalhar, zelar pela segurança (física e emocional), pelo bem-estar e pelo progresso dos funcionários têm grande relevância. É importante, portanto, que políticas e sistemas internos tenham coerência com o todo.

Se no setor da saúde o objetivo maior é cuidar, esse cuidado também deve ser refletido nos profissionais que formam equipes multidisciplinares dedicadas a um atendimento de excelência. Essas são as pessoas que se doam para cuidar dos que estão em sofrimento e precisam de apoio e atenção.

Jovens fazendo planejamento de tarefas no ambiente de trabalho Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels

Quando a Unimed Sul Capixaba foi certificada como uma das 15 melhores empresas para se trabalhar e a primeira no ranking estadual, na quinta edição do ranking do Great Place To Work (GPTW), comemoramos e compartilhamos essa conquista com orgulho. Afinal, é preciso saber investir não apenas no que há de mais tecnológico e inovador, mas também no capital humano - o mais valioso de todos.