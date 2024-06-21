Stalking é fruto de uma sociedade patriarcal e machista

Stalking significa perseguir, “pursue, chase, persecute, stalk, follow, hunt down”. Todas estas expressões em inglês denotam o crime: perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Algo que infelizmente está cada vez mais presente em nossa sociedade, ou sempre esteve e não nos atentávamos para tal prática criminosa.