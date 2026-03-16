Santa Lúcia e Barro Vermelho: a nova fronteira do alto padrão em Vitória

O mercado imobiliário de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro ensinou ao Brasil uma lição valiosa sobre a dinâmica das metrópoles: o valor não é estático; ele transborda. Quando o metro quadrado de um bairro consolidado atinge patamares limitantes, a demanda qualificada migra para a vizinhança imediata, elevando o padrão construtivo e a valorização urbana dessa nova área.



É o que vimos em Moema em relação à Vila Nova Conceição (SP), ou no Jardim Botânico em relação ao Leblon e à Gávea (RJ). Agora, Vitória vive esse ciclo com clareza na ascensão meteórica de bairros como Santa Lúcia e Barro Vermelho, dois dos mais tradicionais da capital capixaba.

O fenômeno é impulsionado por um fator físico: a escassez. Na Praia do Canto, o estoque de terrenos é crítico e os valores já atingem a marca de R$ 35 mil por metro quadrado, o bairro criou um “teto de vidro”. Esse teto de preço atua como um polo irradiador. Santa Lúcia e Barro Vermelho, por continuidade geográfica e social, absorvem naturalmente esse perfil de público que busca exclusividade e exige produtos modernos que o bairro vizinho, já densamente ocupado, sempre ofereceu.

Não se trata apenas de percepção, mas de números robustos. Segundo o índice FipeZAP, Santa Lúcia liderou a valorização em Vitória em 2025, com uma alta impressionante de 30,1%. O bairro deixou de ser uma zona de passagem para se tornar um destino seletivo. Atualmente, enquanto o Barro Vermelho detém o quarto metro quadrado mais caro da capital, Santa Lúcia figura em 7º. Santa Lúcia ainda apresenta um valor por m² cerca de 25% abaixo de vizinhos como a Praia do Canto, apesar da infraestrutura equivalente. Essa janela entre o preço atual e o potencial de valorização é o que atrai o investidor estratégico.

Investir nestas regiões nesse momento é uma estratégia de proteção patrimonial. Onde há demanda recorrente por alto padrão e barreira física para novos entrantes, o risco é reduzido e o retorno é potencializado.

Considero que estamos diante de um ciclo de "premiumização" urbana nessas regiões. Os sinais são claros. Santa Lúcia e Barro Vermelho, hoje, não são apenas alternativas à Praia do Canto; representam a evolução natural do eixo de luxo de Vitória.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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