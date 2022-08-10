Samarco divulga Relatório de Sustentabilidade de 2021

No último ano, assumimos publicamente um compromisso com a sustentabilidade por meio da nossa Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade, e nesta semana compartilhamos nossos aprendizados e evolução desse período no Relatório de Sustentabilidade de 2021.

Mais do que um documento, o relatório é uma prestação de contas à sociedade, com base no diálogo e transparência. Por isso, o consideramos uma ferramenta para apresentarmos objetivamente a nossa gestão, as nossas práticas e ações efetivas para alcançarmos o nosso propósito de uma mineração diferente, mais segura e sustentável.

O ano de 2021 pode ser resumido, para todos nós da Samarco, como a consolidação da retomada operacional e o avanço em passos de nossa nova jornada. Nele, acessamos novamente o mercado transoceânico de pelotas de minério de ferro, mantendo o bom posicionamento da empresa em termos de qualidade do produto e confiabilidade.

Com a utilização de novas tecnologias para a disposição, alcançamos a nossa meta de operar sem barragens de rejeitos. Com a implementação de um sistema de filtragem, cerca de 90% da água extraída do rejeito é reutilizada demonstrando os aspectos sustentáveis desse modelo de atuação.

Reforçamos o monitoramento de todas as estruturas geotécnicas, com a utilização de mais de 1.500 equipamentos, garantindo mais segurança às operações. Nossas estruturas são auditadas por terceiros e possuem Declarações de Condição de Estabilidade (DCE).

No ano passado, em termos de produção, alcançamos a meta prevista do período, com 7,879 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro até dezembro, operando com 26% da capacidade da empresa.

Consolidamos investimentos em projetos de grande porte, como a descaracterização da barragem e cava do Germano. Até o momento, foram destinados R$ 510 milhões às intervenções, que estão em estágio avançado. Além disso, concluímos a etapa inicial do estudo de novas tecnologias de desaguamento e disposição de lama.

Também tratamos da gestão da mitigação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, reforçando a nossa responsabilidade com as ações de reparação e compensação. No último ano destinamos, com nossos acionistas, R$ 8,1 bilhões aos 42 programas sob responsabilidade da Fundação Renova.

A propósito, o rompimento nunca será esquecido. Ele nos trouxe a missão e a necessidade de evoluirmos como pessoas e empresa. Seguiremos fortalecendo as nossas boas práticas para o meio ambiente, para as comunidades e territórios que nos recebem em Minas Gerais e no Espírito Santo, compartilhando valor com a sociedade.

Neste sentido, estreitamos nossos laços com as comunidades anfitriãs, investimos R$ 7 milhões em programas sociais e institucionais. Em abril do ano passado demos início ao nosso processo de Recuperação Judicial, um passo fundamental para preservar a função social da nossa empresa.

Ao mesmo tempo, investimos em pessoas. Destinamos mais de R$ 1 milhão em doações para o combate aos impactos da pandemia. Criamos o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão para fortalecer nossas ações de promoção da igualdade e respeito. Geramos R$ 1,1 bilhão em tributos para Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo os gerados por fornecedores em compras para a Samarco. Além disso, mantivemos uma base de cerca de 9 mil empregados diretos, sendo 1,5 mil próprios.

Além de demonstrar nosso empenho para uma mineração segura, sustentável e com foco na valorização das pessoas, os resultados refletiram na Pesquisa de Clima, com favorabilidade de 90,2% dos empregados (as). Ocupamos o 1º lugar no setor de siderurgia e mineração e 22º no ranking geral do Lugares Incríveis para Trabalhar 2021, uma iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA).