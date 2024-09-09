Rock in Rio: 40 anos de magia, música e propósito

Há 40 anos, uma ideia audaciosa de Roberto Medina em apresentar para os gringos o que é o Brasil transformou o Rio de Janeiro no epicentro mundial da música. Nascia o Rock in Rio, um festival que não apenas reuniu os maiores nomes da música, mas também uniu pessoas, sonhos e propósitos.

O que começou como um evento em 1985 se transformou no maior festival de música do planeta, deixando um legado imensurável. Mas o Rock in Rio é muito mais do que apenas um festival. É um movimento por um mundo melhor, um catalisador de mudanças e um exemplo de como a arte, o entretenimento e as marcas podem se unir em prol de um propósito maior.

Ao longo dessas quatro décadas, o Rock in Rio colecionou momentos inesquecíveis. Foram milhares de shows, encontros memoráveis e histórias de amor que começaram no calor da música e terminaram em alianças trocadas. Quem poderia esquecer os shows históricos de Freddie Mercury com o Queen em 1985, ou a primeira visita do Guns N’ Roses ao Brasil? Recentemente Coldplay iluminou os corações e os pulsos dos mais de 100 mil presentes. Momentos que, ao serem relembrados, ainda arrepiam só de lembrar. Esses instantes são a essência do que chamamos de UAU: o inesperado, o inesquecível, o que faz o coração vibrar e os olhos brilharem.

Rock in Rio 2024 Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

O propósito do Rock in Rio sempre foi claro: mais do que um espetáculo musical, ser uma plataforma de comunicação que busca impactar positivamente o mundo, promovendo ações sustentáveis, conscientização social e uma cultura de paz.

E foi essa visão que atraiu grandes marcas, que não apenas patrocinam, mas abraçam a causa, se tornando parte do movimento. Elas enxergaram no festival uma oportunidade única de se conectar com o público de maneira profunda e significativa, integrando suas próprias missões e valores ao espírito do festival.

A verdade é que todos os mentores que estão por trás desse grande evento não medem esforços para garantir que cada edição supere a anterior. O que antes via do sofá, em 2019 e 2022 acompanhei de perto essa evolução, participando do Rock in Rio Academy, uma imersão que revela os segredos, os grandes desafios e a magia por trás da criação de um evento tão grandioso. Em 2023 fiz questão de participar dos bastidores do The Town, que seguem as mesmas premissas ESG.

Este ano estou mais do que confirmado a estar presente e viver essa experiência que me inspira a acreditar que podemos criar nosso próprio Rock in Rio, com nossas marcas e propósitos. Se vou novamente para o Rock in Rio Academy, é porque acredito no poder do sonhar e realizar. Assim como o Rock in Rio, podemos transformar ideias em legados, proporcionando momentos UAU que impactam, inspiram, transformam e fazem história.