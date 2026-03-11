Regular é governar: quando o Estado se ausenta, a ilegalidade ocupa o espaço

Toda vez que o debate sobre jogos ressurge no Brasil, ele tende a se dividir entre dois extremos: liberar ou proibir. Essa simplificação ignora uma realidade central das políticas públicas contemporâneas: determinadas atividades não desaparecem por decisão normativa. O jogo existe como fenômeno social e econômico. A verdadeira questão não é se ele deve existir, mas quem o governa — o Estado ou a ilegalidade.



A experiência histórica demonstra que políticas exclusivamente proibitivas raramente eliminam práticas amplamente disseminadas. Em vez disso, deslocam a atividade para ambientes clandestinos, onde não há transparência, proteção ao consumidor ou fiscalização institucional. No campo dos jogos, isso significa ausência de garantias ao apostador, evasão fiscal e ampliação dos riscos sociais associados à informalidade.

A regulação moderna parte de uma premissa mais realista e responsável. Regular não é incentivar; é assumir governança sobre uma realidade existente. Ao canalizar a demanda para ambientes supervisionados, o Estado estabelece limites, impõe regras claras, exige auditoria e cria mecanismos efetivos de proteção ao cidadão. É nesse ponto que o debate precisa amadurecer.

A distinção entre jogo legal e jogo ilegal é, portanto, fundamental. O ambiente regulado opera sob fiscalização pública, padrões de conformidade e transparência. O ambiente clandestino prospera justamente pela ausência desses elementos, transferindo todos os riscos ao indivíduo e retirando do poder público qualquer capacidade de intervenção.

Confundir essas duas realidades conduz a diagnósticos equivocados e enfraquece a construção de políticas públicas eficazes. Não se trata de uma discussão abstrata, mas de uma escolha concreta sobre quem exerce controle.

O avanço recente do arcabouço regulatório brasileiro reflete um processo gradual de amadurecimento institucional. A presença estatal na organização do mercado não deve ser interpretada como estímulo à atividade, mas como exercício legítimo de governança sobre um setor sensível, com impactos econômicos e sociais relevantes.

Loteria . Crédito: Pixabay

Loterias públicas e modelos sob controle estatal, quando estruturados com rigor técnico e mecanismos adequados de fiscalização, funcionam como instrumentos de organização do mercado, proteção do consumidor e direcionamento de recursos para finalidades coletivas. Em outras palavras, a regulação transforma uma realidade difusa em política pública estruturada.

Mesmo sob perspectivas morais ou religiosas tradicionalmente críticas ao jogo, há um ponto de convergência relevante: se o objetivo é reduzir danos sociais, proteger indivíduos vulneráveis e limitar abusos, um ambiente regulado tende a ser mais responsável do que a simples proibição, que historicamente empurra a atividade para espaços menos controláveis e potencialmente mais nocivos. A ética da responsabilidade, nesse caso, pode ser mais eficaz do que a lógica da negação.

Governar sociedades complexas exige reconhecer realidades existentes e organizá-las dentro de parâmetros de interesse público. Regular é governar. E quando o Estado governa, protege; quando se omite, a ilegalidade ocupa o espaço.

