Quando a união do empresariado se torna estratégia de país

O ano de 2026 se anuncia como um período de grandes desafios e transformações. O mundo vive uma fase de intensas tensões geopolíticas, conflitos armados, reorganização das cadeias globais de produção e mudanças climáticas cada vez mais presentes na realidade das nações e das empresas.



No Brasil, esse cenário ganha contornos ainda mais relevantes. A implementação da reforma tributária, somada ao ambiente natural de um ano eleitoral, amplia o debate sobre os rumos da economia e sobre as condições necessárias para fortalecer o ambiente de negócios e estimular o desenvolvimento.

Em momentos como este, uma antiga lição da vida em sociedade volta a fazer todo sentido: uma andorinha só não faz verão.

União de forças. Crédito: Pixabay-Pexels

Para o setor produtivo brasileiro — seja na agricultura, no comércio, na indústria ou no cooperativismo — os desafios do presente exigem algo que vai além da capacidade individual de empresas e empreendedores. Exigem organização, diálogo, cooperação e visão estratégica.

É justamente nesse ponto que o associativismo assume um papel central.

Sindicatos empresariais, cooperativas, federações e entidades representativas não são apenas estruturas institucionais. São espaços de articulação e construção de consensos, capazes de fortalecer a representação do setor produtivo diante dos grandes temas que impactam a economia e o desenvolvimento do país.

A experiência demonstra que, sempre que o empresariado brasileiro se organizou de forma articulada, os resultados foram mais consistentes. O associativismo amplia vozes, fortalece a interlocução com a sociedade e contribui para a construção de soluções que beneficiam não apenas empresas, mas o Brasil como um todo.

Em tempos de transformações profundas, fortalecer o associativismo não é apenas uma escolha institucional. É uma decisão estratégica.

Porque, em um mundo cada vez mais complexo e competitivo, a união do setor produtivo deixa de ser apenas uma virtude organizacional e passa a ser uma verdadeira estratégia de país.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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