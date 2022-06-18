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Zilma Bauer

Artigo de Opinião

É presidente do Sindicato da Indústria Química do Espírito Santo (Sindiquímicos-ES)
Zilma Bauer

Profissionais da área de Química são fundamentais nas transformações da indústria

No Dia do Químico, é importante frisar que o segmento de química e petroquímica está contemplado entre os setores que devem ter seus processos transformados por tecnologias digitais
Zilma Bauer
É presidente do Sindicato da Indústria Química do Espírito Santo (Sindiquímicos-ES)

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 10:00

Publicado em 

18 jun 2022 às 10:00
Neste sábado (18) é comemorado o Dia do Químico. A data em homenagem a esses profissionais que fazem a diferença na indústria química capixaba e na vida das pessoas revela também uma necessidade: a da promoção e evolução dos estudos em química no ensino fundamental e, principalmente, no ensino médio. Atualmente, o estudo da Química é incluído na rotina dos alunos a partir do 9º ano, ainda no ensino fundamental.
É preciso educar os jovens sobre a atuação do químico, que vai muito além da tabela periódica colorida dos livros escolares: contribuem para a agricultura, medicamentos, construção civil, vestuário, entre outras inúmeras áreas. Entender a transformação dos elementos, suas propriedades e composições foi essencial à evolução da indústria, do comércio e da sociedade como um todo. Vale destacar que para incentivar essas novas mentes a seguirem carreira na indústria química é basilar que as empresas invistam nesse potencial por meio da oferta de estágios e oportunidades para aprendizes.
Tão importante quanto reforçar a instrução da Química dentro da escola e dar a oportunidade de aprendizes estarem presentes na empresa é ofertar ensino de qualidade aos acadêmicos dentro das universidades. Há um mercado aquecido em busca de novos profissionais antenados com as tecnologias que estão surgindo.

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De acordo com trabalho realizado Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 30 novas profissões devem surgir e se consolidar nos próximos cinco a dez anos em função das transformações tecnológicas da indústria 4.0 – que é baseada em tecnologias como internet das coisas (IoT), big data e inteligência artificial. Dessas novas ocupações, destacamos que o segmento de química e petroquímica é contemplado entre os setores que devem ter seus processos transformados por tecnologias digitais.
Vale destacar que o incentivo ao ensino de Química contribui para avanços na indústria, dentre eles podemos citar o pioneirismo da indústria de tintas capixaba Ellus. A empresa, associada ao Sindicato da Indústria Química do Espírito Santo (Sindiquímicos-ES), é uma das primeiras do Brasil a estudar o grafeno no desenvolvimento de tintas inteligentes. O composto derivado do grafite é sinônimo de inovação e uma das promessas de melhoria do desempenho e durabilidade das tintas.

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