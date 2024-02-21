Previdência: profissionais de saúde e educação podem estar contribuindo acima do teto

A atuação da Receita Federal é de extrema importância para a arrecadação de tributos e fiscalização dos contribuintes no Brasil. No entanto, apesar de todo o avanço tecnológico, muitos profissionais da saúde e da educação acabam pagando contribuições previdenciárias acima do teto estabelecido devido à falta de controle e informação confiável por parte do órgão. Isso gera uma situação injusta que precisa ser corrigida.

A contribuição previdenciária é uma importante forma de garantir a proteção social e a segurança financeira dos trabalhadores, sendo descontada diretamente de seus salários. No entanto, a legislação estabelece um limite máximo para essa contribuição, que é calculado com base no salário do trabalhador.

Um dos principais desafios enfrentados por esses profissionais é a dificuldade de ter seus rendimentos corretamente enquadrados no teto da Previdência Social. A falta de atualização nas tabelas de recolhimento e as particularidades das suas carreiras, como regimes de trabalho diferenciados, contribuem para os equívocos no cálculo das contribuições.

Isso porque a Receita Federal, tão moderna e eficiente em seus sistemas de arrecadação, não possui um ferramenta eficiente de controle e acompanhamento dos rendimentos desses profissionais, o que acaba gerando “erros” e equívocos no cálculo da contribuição previdenciária.

As carreiras da saúde e da educação muitas vezes apresentam regimes de trabalho diferenciados, como cargos de dedicação exclusiva, plantões ou atividades em mais de um estabelecimento.

Além disso, a diversidade de vínculos empregatícios e a falta de clareza nas regras de declaração de rendimentos tornam o correto enquadramento desses profissionais ainda mais complicado. Isso acaba prejudicando não apenas os trabalhadores, mas também o país como um todo, uma vez que muitos desses profissionais são essenciais para a sociedade.

Previdência Social Crédito: Divulgação/Governo federal

É importante ressaltar que contribuir acima do teto previdenciário não traz nenhum benefício adicional ao profissional, uma vez que o valor da aposentadoria será calculado considerando apenas o montante máximo estabelecido pela legislação. Além disso, contribuir em excesso pode representar um gasto financeiro desnecessário para o profissional.