Precisamos mostrar o Espírito Santo para o mundo

Dados do IBGE e do Ministério do Trabalho fornecidos pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) apontam que aproximadamente 23,5% dos empregos formais do Estado estão no setor industrial. Logo, é estratégico que a retomada da economia passe pela indústria e, no caso capixaba, inevitavelmente também pelo comércio internacional. Somos o quinto colocado no Ranking de Competitividade dos Estados de acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP) e precisamos mostrar isso para o mundo.

Espírito Santo possui mais de 16 mil indústrias, expertise e tecnologia prontas para atender o padrão do mercado global. Não por acaso, somos duas vezes mais vocacionados que o resto do Brasil no comércio internacional. De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , as relações de compra e venda com outros países representaram 40% do PIB estadual em 2020 - no Brasil esse percentual corresponde a 20%. O resultado é que o saldo da balança comercial capixaba entre janeiro e setembro acaba de bater o maior superávit desde 2015: são US$ 2,5 bilhões no acumulado do período.

Como deputado federal e líder da bancada capixaba, participei da Missão Prospectiva Brasil – Emirados Árabes Unidos na Expo Dubai 2020, a comitiva liderada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Existe a expectativa de que o comércio com os países árabes gere 10 bilhões de dólares em investimentos para o Brasil e 500 milhões de dólares em exportações nos próximos anos.

Dialogamos ainda para construir uma janela de oportunidades no setor de rochas ornamentais. Nosso Estado é campeão em produção e exportação, tendo boas perspectivas na comercialização de chapas ou de produtos acabados com os países árabes. A Expo Dubai 2020 foi ainda momento de debater medidas legislativas para facilitar a ampliação do comércio internacional e o processo de retomada econômica.

Cabe aos atores políticos atuarem para que a indústria tenha condições de competir e gerar emprego. A recente sanção da Lei Complementar 186 é um exemplo que comprova a importância da atividade legislativa no desenvolvimento das empresas e geração de oportunidades. Fui relator dessa medida que prorroga até 2032 o prazo para que estados concedam incentivos em ICMS nas atividades comerciais, de comércio exterior, aos produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. No Espírito Santo, isso representa a blindagem de 55 mil empregos somente no setor atacadista e distribuidor. São 1.500 empresas no segmento que arrecadam R$ 2 bilhões em impostos para o Estado.

Neste momento de pós-pandemia e retomada econômica, o déficit histórico de investimentos em infraestrutura e a complexidade do sistema tributário geram ainda mais problemas de competitividade e desemprego. Por isso, é preciso remover os obstáculos que impedem o progresso, isso inclui o debate da reformulação da estrutura de arrecadação de impostos (Reforma Tributária), efetivação de um novo Código de Mineração – já em debate no Grupo de Trabalho constituído na Câmara Federal - e de programas estruturantes que façam as cadeias produtivas nacionais ingressarem na quarta revolução industrial.