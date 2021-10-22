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Fernanda Garcia

Artigo de Opinião

É especialista em Direito Internacional e CEO da UNA.PT
Fernanda Garcia

Portugal atrai brasileiros em busca do próprio negócio

País é atrativo para empreender pela perspectiva de uma melhor qualidade de vida, facilidade na hora de conseguir empréstimos, financiamentos e incentivos fiscais
Fernanda Garcia
É especialista em Direito Internacional e CEO da UNA.PT

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 02:00

Publicado em 

22 out 2021 às 02:00
Portugal
Portugal deu um salto de desenvolvimento nos últimos anos, sendo eleito o quinto melhor país para se viver e trabalhar em 2021 Crédito: Divulgação
Uma das maiores metas do brasileiro é ter um negócio para chamar de seu. De acordo com pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor, empreender é o quarto maior sonho do brasileiro. E cada vez mais ele tem rompido fronteiras com esse propósito.
O Ministério das Relações Exteriores estima cerca de 20 mil brasileiros com investimentos em micro e pequenos negócios no exterior, grande parte em Portugal. Além da língua, o país é atrativo pela perspectiva de uma melhor qualidade de vida, facilidade na hora de conseguir empréstimos, financiamentos e incentivos fiscais.
Portugal deu um salto de desenvolvimento nos últimos anos, sendo eleito o quinto melhor país para se viver e trabalhar em 2021. Com isso, a mudança de brasileiros aumentou 43% desde 2018, o que se deve muito aos benefícios fiscais, principalmente àqueles que investem no interior, região menos povoada.

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O programa “Trabalhar no Interior” contempla medidas mais ágeis para facilitar o emprego, habitação e apoio financeiro para partilhar os custos com deslocamento, podendo aportar nas empresas até 82.106 euros por posto de trabalho criado. Segundo o Alto Comissariado para as Imigrações, de janeiro a dezembro de 2020, 65% dos novos negócios foram feitos por brasileiros.
É importante, no entanto, se cercar dos cuidados necessários para investir e se estabelecer em solo lusitano. Esse processo pode envolver migração, relocation, investimento, estudo, estabelecimento de carreira profissional, nacionalidade portuguesa e internacionalização de empresas e startups. Procurar uma assessoria especializada que possa dar consultoria e suporte na busca de moradia ou possibilidades de investimento de forma descomplicada e segura pode ajudar.

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