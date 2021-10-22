Portugal atrai brasileiros em busca do próprio negócio

Portugal deu um salto de desenvolvimento nos últimos anos, sendo eleito o quinto melhor país para se viver e trabalhar em 2021 Crédito: Divulgação

Uma das maiores metas do brasileiro é ter um negócio para chamar de seu . De acordo com pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor, empreender é o quarto maior sonho do brasileiro. E cada vez mais ele tem rompido fronteiras com esse propósito.

O Ministério das Relações Exteriores estima cerca de 20 mil brasileiros com investimentos em micro e pequenos negócios no exterior, grande parte em Portugal . Além da língua, o país é atrativo pela perspectiva de uma melhor qualidade de vida, facilidade na hora de conseguir empréstimos, financiamentos e incentivos fiscais.

Portugal deu um salto de desenvolvimento nos últimos anos, sendo eleito o quinto melhor país para se viver e trabalhar em 2021. Com isso, a mudança de brasileiros aumentou 43% desde 2018, o que se deve muito aos benefícios fiscais, principalmente àqueles que investem no interior, região menos povoada.

O programa “Trabalhar no Interior” contempla medidas mais ágeis para facilitar o emprego, habitação e apoio financeiro para partilhar os custos com deslocamento, podendo aportar nas empresas até 82.106 euros por posto de trabalho criado. Segundo o Alto Comissariado para as Imigrações, de janeiro a dezembro de 2020, 65% dos novos negócios foram feitos por brasileiros.