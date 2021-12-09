Por que é tão importante o Dia de Combate à Corrupção?

Em 9 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional de Combate à Corrupção , data criada há mais de duas décadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) , por ocasião da Convenção realizada pela entidade em torno do tema, considerado um marco na luta pela construção de sociedades menos desiguais e mais justas.

O tema é de extrema relevância e merece a atenção de toda a sociedade, uma vez que, segundo a ONU, anualmente US$ 1 trilhão são gastos em subornos, e cerca de US$ 2,6 trilhões são desviados pela corrupção, fazendo com que esse ato seja o maior obstáculo para o desenvolvimento econômico e social no mundo.

Enquanto a corrupção responder por mais de 5% do Produto Interno Bruto mundial, recursos que poderiam ser destinados a assistência e outras iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável não cumprirão seu intuito devido à prática de atos ilícitos. Trata-se de um percentual impressionante, que representa um montante dez vezes superior aos recursos assistenciais: É urgente que cidadãos, empresas, governos e entidades se unam no combate a esse mal que compromete as possibilidades de um futuro melhor para todos.

Cabe lembrar que a corrupção não é apenas o ato de desviar recursos das áreas em que são mais necessários. Esse ato tem um potencial significativo para enfraquecer governos e tornar sociedades desiguais, nutrindo redes de crime organizado e fortalecendo uma cadeia de atos ilícitos. Sem dúvida, o combate à corrupção é um dos maiores desafios mundiais, cujo sucesso pode nos levar a um novo patamar socioeconômico.

No Brasil, há registros de práticas ilegais já no século XVI, no período da colonização portuguesa, quando funcionários públicos, a quem cabia a missão de fiscalizar contrabando e outras transgressões, uniram-se em torno do comércio ilegal de produtos como pau-brasil, ouro, diamante e especiarias.

Evoluímos muito no ambiente de governança e conformidade desde então, e com iniciativas como a Operação Lava Jato em um passado mais recente, investigando crimes de corrupção ativa e passiva e incrementando o patamar regulatório e legal do Brasil, como é o caso da Lei 13.303/2016, que eleva o nível de governança das estatais para combater atos corruptivos.

No entanto, a evolução ocorre não só do lado do combate à corrupção, mas também no âmbito de quem a adota, com a inserção de novas práticas ilícitas. Por isso, o trabalho de combater este mal é diário e contínuo, devendo abranger desde as mais simples ações até aquelas mais volumosas.

Isso porque, desde os primórdios até hoje em dia, uma coisa é certa: a corrupção nunca terminou e sinceramente acredito ser difícil que um dia acabe. No entanto, podemos combatê-la constantemente fazendo com que se enfraqueça e as oportunidades da prática fiquem muito diminuídas. Porém, para tanto, temos que ter mais prevenção, detecção e respostas firmes contra esse mal que assola a humanidade.

Vale ressaltar que o Espírito Santo possui importantes marcos frente ao combate a Corrupção: é o Estado com maior grau de adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), que visa a diminuir os níveis de fraude e corrupção no Brasil aos patamares observados em países desenvolvidos; além de figurar, novamente, na primeira posição do ranking de transparência pública no país. Essas conquistas refletem o empenho em promover a transparência e o controle social como instrumentos de combate à corrupção, o que proporciona um ambiente mais atrativo para as empresas e mais equânime para a sociedade.