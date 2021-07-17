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Kassia Astolpho

Artigo de Opinião

É advogada de família e membro da comissão de Direito de Família da OAB/ES
Kassia Astolpho

Planejamento matrimonial para o tão sonhado “sim”

Há quem diga que começar o casamento já pensando no término traz má sorte. Entretanto, acordo prévio ajuda a evitar o divórcio, ao minimizar desgastes e discussões
Kassia Astolpho
É advogada de família e membro da comissão de Direito de Família da OAB/ES

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 10:00

Publicado em 

17 jul 2021 às 10:00
Planejamento matrimonial pode salvar muitos casamentos a longo prazo
Planejamento matrimonial pode salvar muitos casamentos a longo prazo Crédito: Rawpixel.com/ Freepik
Quando um casal está certo de que deseja constituir família, o primeiro passo é começar a planejar o casamento perfeito. Ele se inicia na escolha dos padrinhos, da locação, do bufê e da decoração certa para aquele momento único. Mas, em meio a tanto romance e sonhos se tornando realidade, não se pode deixar levar e esquecer das burocracias também necessárias para o matrimônio dos sonhos.
Muito além de determinar um regime de bens e assinar um documento, o planejamento matrimonial pode salvar muitos casamentos a longo prazo. O diferencial desse registro é que ele não possui modelo pré-determinado, adaptando-se para cada realidade e cabendo manifestar todos os desejos do casal.
Na prática, funciona assim: antes de casar em uma cerimônia com validade civil, os noivos procuram um advogado familiarista que vai fazer um diagnóstico de todos os bens e patrimônios de ambas as famílias. Após essa etapa de levantamento, análise e registro, o casal define as suas regras para o casamento, podendo conter desde a divisão dos custos, como também das tarefas domésticas, além dos regimes de separação e divisão de guardas.
Há quem diga que começar o casamento já pensando no término traz má sorte. Entretanto, o acordo feito previamente entre o casal evita justamente o divórcio, minimizando os desgastes e discussões durante o relacionamento. Por isso que a indicação é formalizar esse contrato em ato pré-nupcial, uma vez que as intenções são sempre de prolongação do afeto, principalmente por ainda não ter os vícios de um casamento de longos anos.

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Aqueles já em matrimônio, imersos nos problemas da convivência em casal e com o intuito de evitar o divórcio, também procuram formalizar esse documento. Isso pois o planejamento matrimonial é uma forma de organizar os pontos que causam atrito em um acordo mútuo, colocando na mesa o que precisa ser mudado e a responsabilidade de cada um.
Sejam noivos apaixonadíssimos, sejam casais enfrentando problemas, o objetivo do planejamento familiar é de unir o casal em uma aliança e parceria concreta, em que ambos terão papéis fundamentais na constituição da família. É claro que a noção de família e companheirismo muda ao longo dos anos e é justamente por isso que é preciso estar atento para a rotina não acabar fazendo com que o relacionamento caia em padrões que vão de encontro aos sonhos do casal.

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