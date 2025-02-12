Pix sob pressão: como a revogação da MP redesenha o cenário econômico

Em primeiro lugar, a revogação da medida que previa o aumento no monitoramento de transações financeiras foi, sem dúvida, uma resposta do governo à forte repercussão negativa da população brasileira. Essa decisão visou proteger a credibilidade do sistema financeiro e do Pix, um instrumento que se tornou essencial para a população e para as empresas.

Contudo, não é possível ignorar os danos causados pelo ambiente instaurado pela administração pública, que resultaram em um retrocesso na utilização do sistema.

Segundo dados levantados pela Valor Econômico, houve uma queda de 15,3% nas transações via Pix nos primeiros dias de janeiro de 2025. Essa foi a maior desde o lançamento do sistema, e demonstra claramente como a percepção de risco pode impactar o comportamento do consumidor.

Embora fatores sazonais, como os gastos adicionais do início do ano, também tenham contribuído para a redução, é inegável que a falta de confiança na segurança e na gratuidade do Pix foi o principal catalisador. Essa situação sublinha um ponto crucial: a credibilidade é um ativo intangível que impacta diretamente a adesão a inovações financeiras.

No contexto macroeconômico, a incerteza gerada pela possibilidade de um monitoramento mais amplo das transações financeiras pode desencadear um efeito cascata nos investimentos. O aumento do receio entre consumidores e empresas tende a favorecer a preferência por instrumentos financeiros tradicionais, como o dinheiro em espécie, ou até mesmo por sistemas alternativos. Esse movimento, por sua vez, pode comprometer o desempenho de setores que dependem diretamente da digitalização dos pagamentos, como fintechs e varejistas online.

A análise de mercado demonstra que, após a revogação da Instrução Normativa da Receita Federal, houve uma valorização das ações de fintechs e bancos digitais listados na bolsa de valores. Exemplos como Nubank e Inter ilustram essa tendência, que não se restringiu a empresas específicas, mas refletiu um movimento generalizado de valorização no setor de pagamentos digitais.

Esse fenômeno evidencia a relação entre a regulação financeira e a confiança dos investidores, ressaltando o impacto que mudanças normativas podem exercer sobre a dinâmica econômica e a digitalização dos meios de pagamento.

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Para os investidores, é essencial observar a reação dos mercados a esses eventos. Por um lado, a reafirmação da gratuidade do Pix e a garantia do sigilo bancário podem trazer alívio para as empresas que operam no setor de pagamentos digitais. Por outro, a queda nas transações podem gerar instabilidade no curto prazo, reduzindo o apetite por investimentos em tecnologia financeira.

Em resumo, a derrubada da Instrução Normativa e a edição da nova MP representam uma tentativa de mitigar danos e restaurar a confiança no sistema financeiro. No entanto, os efeitos sobre o comportamento da economia e dos investimentos serão sentidos no curto e médio prazo.