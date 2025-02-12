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Felipe Paixão

Artigo de Opinião

É assessor de investimento e sócio da Matriz Capital
Felipe Paixão

Pix sob pressão: como a revogação da MP redesenha o cenário econômico

Cabe aos investidores manterem-se atentos às dinâmicas de mercado e buscarem oportunidades em setores que demonstrem resiliência e capacidade de adaptação
Felipe Paixão
É assessor de investimento e sócio da Matriz Capital

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:30

Publicado em 

12 fev 2025 às 14:30
A recente revogação das regras de monitoramento financeiro instituídas pela Instrução Normativa RFB nº 2219/2024, aliada à edição da Medida Provisória (MP 1.288/25), que reforça a gratuidade e o sigilo bancário do Pix, apresenta uma série de implicações para a economia e o comportamento dos investimentos no Brasil. Com isso, é imprescindível analisar os reflexos dessas mudanças sob diferentes óticas, desde a confiança do consumidor até as estratégias de mercado.
Em primeiro lugar, a revogação da medida que previa o aumento no monitoramento de transações financeiras foi, sem dúvida, uma resposta do governo à forte repercussão negativa da população brasileira. Essa decisão visou proteger a credibilidade do sistema financeiro e do Pix, um instrumento que se tornou essencial para a população e para as empresas.
Contudo, não é possível ignorar os danos causados pelo ambiente instaurado pela administração pública, que resultaram em um retrocesso na utilização do sistema.

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Segundo dados levantados pela Valor Econômico, houve uma queda de 15,3% nas transações via Pix nos primeiros dias de janeiro de 2025. Essa foi a maior desde o lançamento do sistema, e demonstra claramente como a percepção de risco pode impactar o comportamento do consumidor.
Embora fatores sazonais, como os gastos adicionais do início do ano, também tenham contribuído para a redução, é inegável que a falta de confiança na segurança e na gratuidade do Pix foi o principal catalisador. Essa situação sublinha um ponto crucial: a credibilidade é um ativo intangível que impacta diretamente a adesão a inovações financeiras.
No contexto macroeconômico, a incerteza gerada pela possibilidade de um monitoramento mais amplo das transações financeiras pode desencadear um efeito cascata nos investimentos. O aumento do receio entre consumidores e empresas tende a favorecer a preferência por instrumentos financeiros tradicionais, como o dinheiro em espécie, ou até mesmo por sistemas alternativos. Esse movimento, por sua vez, pode comprometer o desempenho de setores que dependem diretamente da digitalização dos pagamentos, como fintechs e varejistas online.
A análise de mercado demonstra que, após a revogação da Instrução Normativa da Receita Federal, houve uma valorização das ações de fintechs e bancos digitais listados na bolsa de valores. Exemplos como Nubank e Inter ilustram essa tendência, que não se restringiu a empresas específicas, mas refletiu um movimento generalizado de valorização no setor de pagamentos digitais.
Esse fenômeno evidencia a relação entre a regulação financeira e a confiança dos investidores, ressaltando o impacto que mudanças normativas podem exercer sobre a dinâmica econômica e a digitalização dos meios de pagamento.
Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix
Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil
Para os investidores, é essencial observar a reação dos mercados a esses eventos. Por um lado, a reafirmação da gratuidade do Pix e a garantia do sigilo bancário podem trazer alívio para as empresas que operam no setor de pagamentos digitais. Por outro, a queda nas transações podem gerar instabilidade no curto prazo, reduzindo o apetite por investimentos em tecnologia financeira.
Em resumo, a derrubada da Instrução Normativa e a edição da nova MP representam uma tentativa de mitigar danos e restaurar a confiança no sistema financeiro. No entanto, os efeitos sobre o comportamento da economia e dos investimentos serão sentidos no curto e médio prazo.
Cabe aos investidores manterem-se atentos às dinâmicas de mercado e buscarem oportunidades em setores que demonstrem resiliência e capacidade de adaptação. Para os consumidores, a confiança é um alicerce vital, e a retomada dessa confiança será determinante para a consolidação de uma economia digital mais forte e inclusiva.

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