Pessoas em situação de rua dão lição de solidariedade na Semana Santa

A Semana Santa é um tempo sagrado para os cristãos. Celebraremos, nos próximos dias, o Tríduo Pascal, a liturgia mais solene e importante da fé cristã, que se dá em torno da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

Durante a Semana Santa, refletimos sobre os caminhos que Jesus percorreu e a ética que norteou suas escolhas, como encontramos no discurso de despedida que Ele fez na última ceia, ao dizer: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando” (Jo 15,13).

Veja o vídeo do resgate do motorista do carro

Grande parte da sociedade capixaba não suporta conviver com as pessoas em situação de rua, demandando do poder público ações higienistas, como presenciamos nos municípios da Grande Vitória.

São comuns os relatos das pessoas em situação de rua denunciando ações que acontecem noite adentro, realizadas por agentes do poder público, que destroem suas “malocas”, seus poucos pertences e documentos, com uso de violência e jatos de água; ações de vereadores e lideranças comunitárias envolvendo destacamentos policiais para prendê-los, a pretexto de combater o crime; audiências públicas que as criminalizam para fidelizar eleitores; projetos de lei que buscam impedir sua circulação nos espaços públicos ou a presença de catadores de materiais recicláveis na orla dos municípios e nos bairros de classe média e alta — e por aí vai.

Resgate na Praia da Costa após carro cair em valão embaixo da Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

O episódio do valão em Vila Velha, entre tantos outros que podem ser relatados por quem trabalha com essa parcela da população, mostra que, apesar dos sofrimentos, preconceitos e da constante criminalização a que são submetidos, as pessoas em situação de rua não perdem sua humanidade e a capacidade de fazer o bem.

Essas pessoas, com suas vivências, nos ensinam que é possível construir um mundo novo, uma nova sociedade, se, ao invés de propagarmos o ódio, a violência, o preconceito e a intolerância como modo de vida, começarmos a realizar gestos concretos de amor e solidariedade, desenvolvendo em nosso interior a empatia necessária para o acolhimento e o convívio com o outro que é diverso e diferente de nós. Isso é Ressurreição!