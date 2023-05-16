Pavilhão de Carapina: centro de convenções vai abrir novo mercado turístico

Pavilhão de Carapina Crédito: Arquivo Setur

Há quase um ano à frente da Fecomércio-ES – Sesc e Senac, mais de 40 anos como empresário e partícipe de ações que considero importantes do ponto de vista econômico e social do Espírito Santo, percebo que o turismo ainda não é tratado como eixo centralizador essencial para o desenvolvimento do Estado.

Faz-se necessário enxergar o turismo como uma força econômica multiplicadora, capaz de reorganizar regiões, estados e países, de criar novos mercados, de movimentar os setores de comércio e de serviços, de gerar rendas individuais e empresariais, e receitas para cofres públicos e indústrias. O efeito do olhar atento ao turismo em sua grandiosidade é de transformação.

O incentivo ao turismo é um dos pilares da atuação da Federação do Comércio do Espírito Santo. O Sistema Fecomércio ES – Sesc e Senac entende que o setor é estratégico, contribuindo para a criação de empregos e na melhoria da qualidade de vida da população.

Recentemente, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) sinalizou favorável para que o governo do Estado libere o edital de concessão de uso do Pavilhão de Carapina, na Serra, para que se transforme em um Centro de Convenções de Turismo e Negócios.

Caso essa iniciativa se concretize, abre-se um novo mercado a ser explorado turisticamente no Espírito Santo, com shows de grande porte, congressos médicos, feiras internacionais e seminários, que concomitantemente aumentará a circulação da moeda, ampliará o consumo, exigirá a oferta de empregos e demandará, ainda, pelos serviços ou pela instalação de empresas dedicadas ao atendimento, como hotéis, restaurantes, transportes e outros.