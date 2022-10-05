Outubro Rosa Pet: prevenção e conscientização se estendem aos animais

Telemedicina veterinária ou televeterinária é regulamentada no Brasil Crédito: Shutterstock

Como muitos sabem, outubro é o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama em mulheres. Mas você sabia que cães e gatos também podem ter câncer de mama? É por essa razão que a conscientização proposta pela campanha em humanos se estende para cães e gatos com o projeto Outubro Rosa Pet, que tem como intuito informar aos tutores de pets sobre métodos de prevenção e diagnóstico precoce, bem como esclarecer sobre o tema uma vez que a palavra câncer assusta muitos tutores.

A incidência de tumores nos animais vem aumentando e isso pode ser atrelado à maior expectativa de vida desses animais. Com o câncer de mama não é diferente, sua incidência em cadelas é alto sendo um dos tumores mais diagnosticados na espécie e, em gatas, é o terceiro. No entanto, apesar de menos frequente, aproximadamente 90% dos tumores mamários em gatas são malignos, enquanto em cadelas esse número gira em torno de 50%.

Essa enfermidade é mais prevalente nos animais não castrados, que fazem uso de anticoncepcional ou que apresentam pseudociese (produção de leite sem gestação). Pets de meia idade a idosas são mais predispostas à doença.

Apesar da incidência do tumor de mama ser multifatorial, a castração precoce se mostrou eficaz na prevenção. Estudos recentes recomendam que a castração seja realizada entre o primeiro e o terceiro cio, sendo que a incidência em cadelas castradas após o primeiro cio é de menos de 8%, esse número aumenta conforme o número de cios e, após o terceiro cio, não apresenta mais efeito preventivo na formação do tumor.

O diagnóstico da doença é feito através da palpação das mamas, sendo muitas das vezes notado pelo tutor durante um momento de carinho ao pet ou em uma visita ao veterinário durante o exame físico do paciente. Sendo assim, ao notar alguma alteração na conformação ou aumento de volume nas mamas, mesmo que muito pequenininho, deve-se procurar um médico veterinário de confiança para correto diagnóstico. Lembrando que o sucesso da terapia está associado ao diagnóstico precoce e tratamento correto, sendo a cirurgia, frequentemente, o de primeira escolha.