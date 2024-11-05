O que pais e lojistas precisam saber sobre segurança nas compras online?

Nos últimos anos, a facilidade de acesso a dispositivos digitais pelas crianças aumentou o risco de compras online feitas de forma impulsiva, por acidente ou até mesmo sem a autorização dos pais. Um dado interessante do Mercado Pago mostra que, entre janeiro e junho de 2023, a Geração Alpha — crianças nascidas a partir de 2010 — realizou quase 400 mil compras, movimentando em média R$ 268 por mês. Isso prova que as novas gerações estão ganhando cada vez mais influência no mercado, o que reforça a necessidade de medidas eficazes tanto por parte dos pais quanto dos lojistas.

Uma das primeiras ações que os pais podem tomar é configurar controles parentais nos dispositivos utilizados pelos filhos. Esses mecanismos permitem não apenas monitorar o uso de aplicativos e jogos, mas também desabilitar opções de compra dentro dessas plataformas. Jogos e outros aplicativos frequentemente integram sistemas de vendas internas, que são fáceis de acessar para as crianças, mas difíceis de controlar se as configurações adequadas não forem aplicadas.

Além disso, o uso de ferramentas de segurança, como senhas, PINs e autenticação em dois fatores (2FA), pode aumentar a proteção. A autenticação em dois fatores exige uma segunda verificação, geralmente através de um código enviado para o celular, antes que qualquer transação seja concluída. Essas medidas garantem que as compras sejam realizadas apenas quando autorizadas pelos responsáveis, evitando gastos não planejados.

Os lojistas, por sua vez, também têm um papel fundamental na prevenção de compras impulsivas e fraudes. A escolha de gateways de pagamento robustos, que utilizam tecnologias avançadas de segurança, é uma das maneiras mais eficazes de garantir que as transações sejam realizadas de forma segura. Tecnologias como a tokenização de dados substituem as informações reais do cartão de crédito por tokens criptografados, o que protege os dados dos consumidores durante o processo de compra.

Outra solução importante que pode ser adotada pelos comerciantes é o uso do 3D Secure (3DS), um protocolo de segurança que adiciona uma etapa extra de verificação nas compras online. O 3DS aumenta a confiança nas transações ao exigir que o comprador confirme sua identidade através de outro dispositivo. Essa etapa adicional ajuda a reduzir o risco de fraudes e compras não autorizadas, proporcionando mais segurança tanto para os consumidores quanto para os lojistas.

Compra online usando o celular Crédito: Reprodução

Com essas soluções, é possível evitar surpresas indesejadas para os pais e reduzir problemas para os lojistas que, muitas vezes, precisam lidar com pedidos de cancelamento ou estornos por conta de compras realizadas por crianças. A segurança nas transações online deve ser uma prioridade, especialmente em um momento em que o uso de dispositivos digitais pelas novas gerações está cada vez mais presente no cotidiano das famílias.