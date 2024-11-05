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Leonardo Moreira Gomes

Artigo de Opinião

É cofundador e CEO da Paytime, fintech White Label e no-code por assinatura. O executivo fundou a Superticket, adquirida em 2023 pela ZigPay, atual Zig
Leonardo Moreira Gomes

O que pais e lojistas precisam saber sobre segurança nas compras online?

Uma das primeiras ações que os pais podem tomar é configurar controles parentais nos dispositivos utilizados pelos filhos. Esses mecanismos permitem não apenas monitorar o uso de aplicativos e jogos, mas também desabilitar opções de compra
Leonardo Moreira Gomes
É cofundador e CEO da Paytime, fintech White Label e no-code por assinatura. O executivo fundou a Superticket, adquirida em 2023 pela ZigPay, atual Zig

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 13:28

Publicado em 

05 nov 2024 às 13:28
Nos últimos anos, a facilidade de acesso a dispositivos digitais pelas crianças aumentou o risco de compras online feitas de forma impulsiva, por acidente ou até mesmo sem a autorização dos pais. Um dado interessante do Mercado Pago mostra que, entre janeiro e junho de 2023, a Geração Alpha — crianças nascidas a partir de 2010 — realizou quase 400 mil compras, movimentando em média R$ 268 por mês. Isso prova que as novas gerações estão ganhando cada vez mais influência no mercado, o que reforça a necessidade de medidas eficazes tanto por parte dos pais quanto dos lojistas.
Uma das primeiras ações que os pais podem tomar é configurar controles parentais nos dispositivos utilizados pelos filhos. Esses mecanismos permitem não apenas monitorar o uso de aplicativos e jogos, mas também desabilitar opções de compra dentro dessas plataformas. Jogos e outros aplicativos frequentemente integram sistemas de vendas internas, que são fáceis de acessar para as crianças, mas difíceis de controlar se as configurações adequadas não forem aplicadas.
Além disso, o uso de ferramentas de segurança, como senhas, PINs e autenticação em dois fatores (2FA), pode aumentar a proteção. A autenticação em dois fatores exige uma segunda verificação, geralmente através de um código enviado para o celular, antes que qualquer transação seja concluída. Essas medidas garantem que as compras sejam realizadas apenas quando autorizadas pelos responsáveis, evitando gastos não planejados.

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Os lojistas, por sua vez, também têm um papel fundamental na prevenção de compras impulsivas e fraudes. A escolha de gateways de pagamento robustos, que utilizam tecnologias avançadas de segurança, é uma das maneiras mais eficazes de garantir que as transações sejam realizadas de forma segura. Tecnologias como a tokenização de dados substituem as informações reais do cartão de crédito por tokens criptografados, o que protege os dados dos consumidores durante o processo de compra.
Outra solução importante que pode ser adotada pelos comerciantes é o uso do 3D Secure (3DS), um protocolo de segurança que adiciona uma etapa extra de verificação nas compras online. O 3DS aumenta a confiança nas transações ao exigir que o comprador confirme sua identidade através de outro dispositivo. Essa etapa adicional ajuda a reduzir o risco de fraudes e compras não autorizadas, proporcionando mais segurança tanto para os consumidores quanto para os lojistas.
Compra online usando o celular
Compra online usando o celular Crédito: Reprodução
Com essas soluções, é possível evitar surpresas indesejadas para os pais e reduzir problemas para os lojistas que, muitas vezes, precisam lidar com pedidos de cancelamento ou estornos por conta de compras realizadas por crianças. A segurança nas transações online deve ser uma prioridade, especialmente em um momento em que o uso de dispositivos digitais pelas novas gerações está cada vez mais presente no cotidiano das famílias.
A combinação de controle parental e sistemas de pagamento seguros proporciona um ambiente mais protegido para todos os envolvidos. Pais podem se sentir mais tranquilos sabendo que têm o controle sobre as transações feitas por seus filhos, enquanto os lojistas minimizam os riscos de fraudes e garantem uma experiência de compra segura e confiável.

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