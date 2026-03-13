Nem tudo que reluz é ouro: como entender os riscos da economia

Falar de economia raramente é confortável. Ainda assim, ignorá-la pode custar caro.



Os temas econômicos e políticos costumam ser apresentados de forma técnica, carregados de números e análises que parecem distantes da nossa realidade. Diante disso, é comum nos afastarmos do assunto ou delegarmos totalmente as decisões a terceiros.



Quando o tema envolve o nosso presente e futuro financeiro, o desconforto aumenta. O desconhecido gera insegurança. Para reduzir essa sensação, muitas pessoas recorrem ao chamado “efeito manada”: se muitos estão indo em determinada direção, parece mais seguro seguir o mesmo caminho. Esse comportamento é humano. O risco está em abrir mão do senso crítico.

O momento atual exige atenção. O Ibovespa vem renovando máximas históricas, refletindo um desempenho expressivo das ações brasileiras. Ao mesmo tempo, o ouro também alcançou recordes no mercado internacional, reforçando sua imagem tradicional de proteção em períodos de incerteza.

À primeira vista, pode parecer contraditório: por que um ativo associado à proteção e outro ligado a maior exposição ao risco sobem ao mesmo tempo? A resposta está no fato de que os mercados não se movem por um único fator. Expectativas sobre juros, inflação, crescimento da economia e a entrada e saída de dinheiro entre países influenciam diferentes tipos de investimento simultaneamente.

No Brasil, a taxa básica de juros, a Selic, permanece em nível elevado, o que torna a renda fixa mais atrativa e pode incentivar a entrada de recursos externos. A inflação, medida pelo IPCA, encontra-se em patamar mais controlado do que em períodos recentes. Já o dólar apresentou momentos de queda frente ao real, resultado de uma combinação de fatores internos e externos.

Outro ponto relevante é o grande volume de dinheiro disponível no mundo nos últimos anos. Após estímulos adotados por diversas economias, aumentou a quantidade de recursos circulando no sistema financeiro global. Parte desse capital é direcionada para investimentos, impulsionando os preços de ativos como ações, imóveis e o próprio ouro. Isso, porém, não elimina os riscos, apenas muda a forma como eles se manifestam.

É justamente em ambientes aparentemente favoráveis que a prudência se torna ainda mais necessária. Recordes de mercado não significam ausência de risco, assim como períodos de queda não representam o fim das oportunidades.

Barras de ouro. Crédito: Pixabay

Mesmo sem domínio técnico profundo, é fundamental compreender minimamente o cenário para questionar, comparar alternativas e entender os riscos envolvidos em cada decisão. Contar com um bom profissional é essencial, especialmente quando se opta por terceirizar essa responsabilidade. Ainda assim, decisões financeiras consistentes exigem clareza de objetivos, alinhamento de expectativas e participação consciente no processo.

Manter uma reserva de emergência, evitar concentrar todo o patrimônio em um único tipo de investimento e alinhar expectativas à própria realidade financeira continuam sendo princípios válidos em qualquer fase do ciclo econômico.

Nem tudo o que reluz é ouro. Tendências não são eternas, ciclos se encerram e novos começam. Cuidar das próprias finanças é assumir o controle do próprio futuro. E isso começa com informação, consciência e responsabilidade.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais