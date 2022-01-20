Mesmo vacinados, turistas devem agir de maneira responsável

Praia de Carapebus, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Dezembro e janeiro são meses em que o Espírito Santo , tradicionalmente, recebe turistas dos quatro cantos do país. São pessoas que se interessam principalmente pelas praias capixabas e aproveitam o verão para relaxar ao sol. Depois de um período atípico, a alta temporada 21/22 voltou a movimentar as atividades turísticas no litoral capixaba.

Segundo pesquisa divulgada pelo governo federal no último dia 13, o Índice de Atividades Turísticas cresceu 4,2% em novembro de 2021 no país, a sétima alta consecutiva. No ano, um ganho acumulado de 57,5%.

O rodoviário, diante da alta dos valores das passagens aéreas, vem se fortalecendo e supera, inclusive, o período pré-pandemia. De acordo com a Clickbus, maior plataforma on-line de transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil, no Natal de 2021, a alta foi de 57% em relação a 2019. Já no réveillon o crescimento foi de 31%.

Embora todo esse trânsito de viajantes seja fundamental para a economia e para o setor do Turismo, ações irresponsáveis podem atrapalhar o caminho para o fim da pandemia, com avanço da vacinação e diante de todos os cuidados adotados até aqui. Digo isso diante de um aumento significativo de casos em todo o país, principalmente com a chegada da variante Ômicron

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a nova cepa é um fator determinante para que a recuperação do turismo atrase mais alguns meses. E mais, a entidade estima que o impacto econômico do setor na pandemia chega a R$ 463,8 bilhões.

Outro estudo da CNC aponta que enquanto o faturamento de 2021 deve chegar a um avanço de 22,5%, 2022 deve ter um aumento de 1,7%, com o retorno efetivo do setor a partir de setembro.