Medicina fetal é avanço no diagnóstico de doenças ainda na fase uterina

A descoberta de uma gestação vem acompanhada de sentimentos diversos, numa mistura de alegria, ansiedade, medo, euforia e, claro, a felicidade de saber que uma vida está sendo gerada no ventre materno.

Paralelamente a tudo isso, no topo da lista de prioridades, vem a realização do pré-natal para acompanhar de perto a saúde do bebê e da mãe.

Mesmo nos tempos mais remotos, quando os recursos ainda eram escassos, esforços eram voltados para preservar o bem-estar da gestante e seu filho.

Com o surgimento de tecnologias mais aprimoradas, felizmente hoje se dispõe de recursos inovadores que auxiliam os obstetras a acompanharem e avaliarem o binômio materno-fetal com ainda mais eficácia e precisão.

A medicina fetal é uma área da ginecologia e obstetrícia que acompanha de forma detalhada a gestação.

Essa área tem apresentado avanços importantes e, por meio de exames de imagens e laboratoriais, é possível detectar doenças fetais e desordens genéticas ainda no período da gravidez, e, em alguns casos, possibilitar o tratamento antes mesmo do nascimento.

Tais avanços permitem um diagnóstico de doenças ainda na fase uterina, trazendo inúmeros benefícios para os bebês e suas famílias, tendo em vista que a detecção precoce de algumas patologias diminui o risco de malformações, quadros de pré-eclâmpsia, prematuridade, entre outras complicações.

Todas essas informações importantes colaboram para uma gestação mais tranquila, contribuindo para a saúde mental da mulher. Com um acompanhamento mais criterioso e investigativo, é possível tomar as devidas providências em tempo hábil em caso de complicações, e evitar surpresas indesejáveis durante o parto.

Os recursos da medicina fetal aumentam significativamente as chances de o bebê nascer livre de muitas comorbidades, ou com impactos amenizados de algumas doenças, possibilitando um tratamento mais bem-sucedido após o nascimento.