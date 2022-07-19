O que diz a lei sobre os direitos das gestantes

Antes de tudo, é importante ressaltar que ter acompanhamento durante o parto é uma garantia da gestante estabelecida pela Lei Federal nº 11.108/2005. A legislação brasileira prevê determinações que asseguram práticas adequadas desde o período da realização do pré-natal até após o nascimento da criança.

Uma dúvida muito constante é em relação á maternidade onde será feito o parto. Nesse caso, pela Lei nº 11.634/2007, a gestante tem o direito de ser informada anteriormente, pela equipe do pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto e até mesmo de visitar o serviço antes do parto.

Segundo a Resolução Normativa n°368/2015, da Agência Nacional de Saúde (ANS), os planos de saúde são obrigados a informar os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais no hospital e do médico. Além disso, também precisam disponibilizar o cartão da gestante com informações sobre o pré-natal e orientar médicos para a utilização do partograma, em que são registradas todas as etapas do trabalho de parto.

No SUS , uma das dúvidas mais comuns é em relação ao atendimento durante o trabalho de parto. Nesses casos, a grávida deve ser atendida no primeiro serviço de saúde que procurar e, em caso de necessidade de transferência para outro local, o transporte deverá ser garantido de maneira segura.

Além disso, o acompanhante da paciente – escolhido pela gestante – poderá participar de todo o período, incluindo durante e pós-parto. Outra garantia é o atendimento especializado durante a gravidez, o que inclui exames, consultas e orientações gratuitas.

A gestante também tem direito ao plano de parto: um documento em que a deixa registrado por escrito o que deseja em relação às etapas do trabalho de parto, aos procedimentos médicos antes e durante o parto e aos cuidados com o recém-nascido após o procedimento.

Esse documento, garantido pela legislação brasileira, é feito em conjunto com o obstetra, ou pré-natalista nas Unidades Básicas de Saúde, e precisa ser assinado por pelo médico e gestante.

Para quem possui plano de saúde, as operadoras podem exigir um tempo mínimo de adesão antes de garantir a cobertura para o atendimento. A carência para parto é de 300 dias e é permitida por lei. Se o plano da gestante ou do pai tiver cobertura para parto, o recém-nascido possui direito à cobertura pelo plano de saúde nos seus primeiros 30 dias de vida. Além disso, os hospitais privados são obrigados a manter alojamento conjunto desde o nascimento, possibilitando que a criança permaneça com a mãe, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.