Mais horas na escola: a meta de 2026 e a pergunta que ela não responde

Por que isso importa para quem não trabalha com educação? Porque tempo integral é, ao mesmo tempo, uma política educacional e uma política social das mais concretas que existem. Para uma família que depende do próprio trabalho para sobreviver, uma escola que acolhe a criança o dia inteiro não é detalhe pedagógico: é a diferença entre poder ou não aceitar um emprego, é a refeição garantida, é o filho longe de riscos no contraturno.





E há evidência de que funciona como ferramenta de permanência: manter o jovem mais tempo na escola, com atividades que façam sentido, é uma das estratégias mais citadas para combater a evasão, sobretudo no ensino médio, onde as matrículas integrais cresceram de 20,4% para 24,2% no mesmo período.





Não por acaso, o programa prioriza, no desenho do financiamento, os territórios mais vulneráveis e os estudantes com deficiência, quilombolas, do campo e indígenas.





Mas aqui está o ponto que a manchete da "meta batida" tende a esconder: tempo integral não é a mesma coisa que educação integral. Estender a jornada é só o primeiro passo, bem como o mais fácil de medir. A própria secretária de Educação Básica do MEC, Katia Schweickardt, foi explícita ao dizer que cumprir as sete horas é "apenas uma dimensão", e que a qualidade da vaga é a etapa seguinte.