Investimentos do ES na segurança pública e em defesa da vida

A carteira de projetos da Segurança Pública pauta-se na eficácia para que, dentre outros objetivos, supere continuamente os desafios estratégicos de redução do número de homicídios dolosos e crimes contra o patrimônio; na eficiência, de forma nunca antes tão necessária diante do contexto socioeconômico abalado mundialmente pela pandemia do coronavírus; e, sobretudo, na efetividade, porque a principal razão destes investimentos é se reverter em qualidade de vida para a população.

Citando apenas alguns exemplos, podemos falar de entregas realizadas e em andamento de mais de mil viaturas, com foco principalmente na ostensividade; modernização da radiocomunicação das forças de segurança; mais de 150 entregas de infraestrutura, que vão desde pequenas reformas a grandes estruturas como construção de Delegacias Regionais, Unidades da Polícia Militar, Equipamentos de Serviço Médico Legal, Postos Avançados de Bombeiro, Centro de Inteligência de Defesa Civil e Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, entre outras.

Polícia Civil e É importante ainda destacar o esforço do governo em concursos públicos para recomposição de efetivos para Polícia Militar Corpo de Bombeiros . Outras entregas à sociedade que também merecem destaque são a reativação da Patrulha da Comunidade, o retorno da tecnologia de computação embarcada em viaturas, a implantação do Termo Circunstanciado de Ocorrência, a aquisição de Microcomparador Balístico e o Sistema Automatizado de Identificação Biométrica – ABIS (ferramentas que irão qualificar as prisões e reduzir a impunidade).

Os servidores são o nosso maior patrimônio, por isso, além propiciar um ambiente digno de trabalho com os projetos supramencionados, relevantes ações na área de atenção à saúde física e mental dos servidores da segurança pública também compõem este portfólio. Por último, é necessário dizer do imprescindível investimento em inteligência policial e tecnologia, indispensáveis para se antecipar às ações covardes de criminosos que atentam contra a ordem pública em nossas comunidades.

A atual gestão, liderada pelo governador Renato Casagrande e compartilhada com os comandantes gerais da Polícia Militar e Corpo Bombeiros e o delegado-geral da Polícia Civil, e com cada um dos homens e mulheres que diuturnamente laboram em prol das comunidades, se autoquestiona diariamente sobre como se superar, mesmo diante de resultados inéditos na série histórica.