Inflação, é você?

Em pronunciamento feito em junho de 2022 ao Wall Street Journal, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, admitiu que os estímulos econômicos implementados pelo governo norte-americano tiveram papel importante no aumento da inflação, defendendo, contudo, que os gastos eram justificados para que uma recessão fosse evitada.

Vale lembrar que tudo que o governo gasta é pago por você, cidadão. Não existe dinheiro grátis, não existe benefício grátis. Gastos vertiginosos não evitam recessões, já que o aumento desorientado da oferta monetária deteriora, justamente, o poder de compra dos consumidores. Isso porque a criação artificial de dinheiro somada a gastos deficitários são lados da mesma moeda. Na medida em que a riqueza do país continua a mesma e que os preços continuam os mesmos, a criação de mais unidades da moeda em circulação apenas faz com que o poder de compra do dinheiro diminua.