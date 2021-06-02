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George Costta

Artigo de Opinião

É jornalista e assessor de comunicação
George Costta

Impossível falar de pandemia sem exaltar ação de agentes comunitários

Não é difícil encontrar casos em que primeiro o paciente procura pela agente de saúde para contar dos sintomas, evidenciando o elo do profissional e as famílias
George Costta
É jornalista e assessor de comunicação

Públicado em 

02 jun 2021 às 14:00
Agente comunitário de saúde da Prefeitura de Vitória
Agentes comunitários de saúde da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação / PMV
É impossível falar da pandemia da Covid-19 e não citar aqueles profissionais, em sua maioria mulheres, que atuam como Agentes Comunitário de Saúde (ACS). São guerreiras, profissionais de extrema excelência e que também estão “bem na linha de frente” no enfrentamento ao novo coronavírus.
E sua atuação é fundamental para não causar amedrontamento, pânico e orientar a população sobre autocuidado e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as principais responsabilidades dos agentes está a manutenção do vínculo com a comunidade, é ele quem vivencia os problemas específicos de saúde e os sociais.
Elas vão às casas, realizam mapeamento de doenças e, durante a pandemia, recepcionam e fazem a primeira orientação aos sintomáticos e assintomáticos que chegam em busca de um atendimento nas unidades básicas de saúde. Por isso, deixo aqui registrado o meu respeito e admiração por todas essas profissionais que não mediram e não medem esforços para proporcionar um acolhimento digno, humano e qualitativo à população.

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Embora a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde tenha tido papel fundamental na origem da Estratégia de Saúde da Família, a profissão de ACS só foi criada em 2002, por meio da Lei 10.507, que dispõe, em seu art. 3º, que o ACS deve residir na área da comunidade em que atuar, ter finalizado com aproveitamento curso de qualificação básica e, ainda, ter concluído o ensino fundamental. Segundo dados de dezembro do 2020 da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a Atenção Básica cobre 79,46% do Estado, já a Estratégia de Saúde da Família, cobre 65,11%. Ainda, segundo dados da Sesa, o Estado conta com cerca de cinco mil agentes comunitários de saúde.
Apesar de sua importância estratégica dento do sistema, em momentos de crise expondo ainda mais a sua importância, o tático operacional mudou, algumas realocações aconteceram, como o trabalho remoto. Elas realizaram, por meio de ligações, o monitoramento dos testados positivos e o acompanhamento no inquérito sorológico realizado no início da crise sanitária, com visitas as residências.
Na comunidade, não é difícil encontrar casos em que primeiro o paciente procura pela agente de saúde para contar dos sintomas, evidenciando o elo do profissional e as famílias mais vulneráveis, que precisam não apenas de recursos financeiros, mas de informações qualificadas de acesso ao direito à saúde. Embora coloquem todo o profissionalismo em prática durante o exercício do ofício, a inquietude é algo que as atormentam. Elas temem pelo bem-estar família, buscam por melhores condições de trabalho e lutam pelos 40% de insalubridade concedidos aos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia.

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E, como todos nós, esses profissionais, às vezes tão pouco citados nos noticiários como integrantes de equipes de saúde à frente da pandemia, anseiam por dias melhores, estão esperançosos e acreditam no trabalho e na transformação que promovem frente ao público atendido. Se a classe fosse mais potencializada e fortalecida, certamente, garantiríamos mais saúde integral, com investimentos na saúde e não na doença.
Afirmo isso na condição de filho de uma profissional dessa categoria. Sim, vejo e sinto de perto a força, a dedicação e, acima de tudo, o cuidado, o respeito e a paciência com o ser humano. Mais uma vez registro aqui o meu respeito e parabenizo pelo excelente serviço prestado à sociedade.

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