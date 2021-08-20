Imagens do Afeganistão denunciam a nossa monstruosidade

Os evacuados lotam o interior de uma aeronave de transporte da Força Aérea dos EUA, levando cerca de 640 afegãos de Cabul, Afeganistão, para o Qatar, em 15 de agosto Crédito: Reuters/Folhapress

Como desabafou a jornalista afegã Waslat Hasrat-Nazim: “A razão pela qual muitos estão chocados é que estão começando a perceber que seus governos não invadiram o Afeganistão 20 anos atrás para defender os direitos humanos, mas somente por interesses políticos”.

Em consequência, temendo o radicalismo do novo governo, milhares de pessoas tentam fugir do país, gerando um colapso no aeroporto de Cabul. As cenas do povo afegão tentando desesperadamente entrar no avião americano é angustiante . Nos vídeos, a multidão se abarrota e as pessoas, umas sobre as outras, agarram-se à fuselagem da aeronave – alguns foram gravados caindo do céu enquanto o avião estava em voo.

Testemunhar essa atrocidade gera um misto de dor e revolta, especialmente ao sabermos que a história dessa pequena região é marcada por disputas políticas, fanatismo religioso e violação dos direitos humanos.

Na verdade, o que estamos acompanhando é o resultado de anos de barbárie e jogos de poder. Diante do colapso humanitário, as grandes nações simplesmente contabilizam o custo-benefício deixando os afegãos e afegãs à própria sorte.