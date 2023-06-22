Franquias: as últimas a entrar e as primeiras a sair das crises

Costumamos dizer que o franchising é o último a entrar e o primeiro a sair das crises – e os números comprovam este fato. Dados publicados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostram que, desde o auge da pandemia, em 2020, são oito trimestres seguidos de crescimento. Enquanto os demais setores da economia sofrem para aumentar seus números, o mercado de franquias bate recordes de faturamento, assumindo protagonismo no país.

Existem três pilares que explicam a razão desse sucesso. O primeiro é o ganho de escala proporcionado pela atuação em rede. Quanto maior o número de unidades, maior o poder de negociação que o empresário tem diante de seus fornecedores. Dessa forma, seus custos de produção são menores, o que reflete no seu preço final, mais competitivos que os da concorrência.

O segundo é o aprendizado acelerado. A troca de experiências e conhecimento através de diferentes unidades faz com que boas práticas se tornem cada vez melhores e permitem sua implementação na rede. Um exemplo é o Big Mac, um dos produtos mais vendidos do mundo, que foi criado por um franqueado. E, graças às novas tecnologias e à inteligência artificial, esse processo se torna cada vez mais efetivo.

O terceiro é a existência de uma entidade forte e engajada, a ABF. Ela atua na defesa dos interesses do setor e dissemina o tema através de diversas ações, como a Franchising Week, e apoiar eventos como o SDF Summit. A associação também promove a ABF EXPO, uma das maiores feiras de franquias do mundo, que ocorre este mês, em São Paulo. Nela, diferentes players, desde iniciantes até tubarões, se conectam e contribuem para a expansão das redes de franquias.