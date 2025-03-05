Festival PCD: celebrando a cultura e a inclusão no ES

No Espírito Santo, um evento como o Festival PCD - Pinta, Canta e Dança, que acontecerá de 10 a 13 de março na Casa da Música Sônia Cabral, se revela essencial para a promoção da inclusão e da acessibilidade. Esse festival não é apenas uma oportunidade de celebração cultural, mas uma importante ação voltada prioritariamente para pessoas com deficiência.

Ao oferecer atividades culturais e recreativas pensadas para esse público, o festival reafirma o compromisso com a integração e o respeito aos direitos de todas as pessoas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível.

De acordo com o plano de desenvolvimento social de Vitória, que visa gerar crescimento econômico e qualidade de vida para seus cidadãos, é fundamental que as políticas públicas atendam a todos, sem exceção. Infelizmente, muitas vezes pessoas com deficiência são excluídas de iniciativas relevantes que envolvem turismo, cultura e lazer, o que impede a plena participação dessas pessoas na vida social.

Festival 'PCD - Pinta, Canta e Dança' chega à sua segunda edição em 2025 Crédito: Melina Furlan

Assim, eventos como o Festival PCD têm papel crucial ao proporcionar acesso igualitário à cultura e ao lazer, áreas essenciais para o bem-estar e a inclusão social.

A Lei Federal nº 13.146, em seu artigo 30, parágrafo único, afirma que os Estados reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar da vida cultural com igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas. A legislação estabelece ainda a necessidade de implementar medidas que garantam o acesso a bens culturais em formatos acessíveis, como cinema, teatro, televisão e outros eventos culturais, além de assegurar a acessibilidade a espaços e serviços turísticos, monumentos e locais de importância cultural.

O Festival PCD oferecerá oficinas de música, dança e cultura, com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência participem das atividades culturais com as mesmas oportunidades que os demais cidadãos.

O evento tomará as providências necessárias para respeitar as identidades culturais e linguísticas específicas desse público, incluindo a língua de sinais para a comunidade surda e a descrição de imagens para pessoas com deficiência visual, promovendo a acessibilidade nas suas atividades.

O último levantamento socioeconômico sobre pessoas com deficiência realizado no Espírito Santo, em 2023, confirma o crescente movimento das pessoas com deficiência em busca do reconhecimento de seus direitos e da conquista de um lugar efetivo na sociedade. Esse movimento é parte de um processo histórico que busca a verdadeira inclusão social e a eliminação de barreiras físicas, sociais e culturais.