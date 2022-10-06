Escolas que atuam integradas a redes mundiais de educação estão na vanguarda

Futurólogos preveem, baseados em evidências científicas, avanços tecnológicos, episódios históricos e ações sociais e políticas, que, assim como a profissão deles que nem sequer existia 80 anos atrás, diversas áreas de atuação dos alunos que cursam hoje a educação básica ainda serão criadas, conhecidas e difundidas. Além disso, estima-se que a maior parte deles deverá ter mais de uma profissão durante toda a vida.

Essa é uma previsão que há algum tempo tem feito os idealizadores e fazedores da educação refletirem acerca de como conduzir o ensino no mundo. Diante de um conjunto de hipóteses e direções, os pressupostos que saltam aos olhos mais claramente são aqueles que indicam as necessidades de preparar os alunos para: aprender a aprender ininterruptamente, ter mobilidade acadêmica internacional e dispor de habilidades linguísticas, sociais, culturais e humanas para ser um cidadão em qualquer parte do mundo.

Caminham nesse sentido com um pouco mais de desenvoltura e suporte as escolas que atuam integradas a redes mundiais de educação e oferecem uma proposta pedagógica aliada à globalização, contemplando os aspectos curriculares internacionais, o multilinguismo e a compreensão de culturas diversas, muitas vezes até devido à presença de uma equipe docente com diferentes nacionalidades, sem abrir mão da valorização da identidade local e do olhar atento aos fatores socioemocionais dos alunos.