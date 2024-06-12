ES será um dos 5 estados mais inovadores até 2030? Sim, estamos no caminho

Vivemos um momento ímpar no Espírito Santo: economia crescente, organização fiscal, estabilidade entre forças políticas e instituições, enfim, um estado que investe e atrai investimentos. Essa convergência de fatores desenha um cenário propício para fortalecer a inovação, aproveitar oportunidades, estimular a criatividade, apoiar novas ideias, acelerar negócios e, principalmente, consolidar uma rede de apoio contínuo para empreendedores que querem se lançar nessa seara.

Esse movimento vem se consolidando a cada dia com iniciativas de diversos atores do ecossistema. A Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), por exemplo, já reúne mais de 30 entidades do setor produtivo, universidades, empresas privadas, instituições e governo.

E essa movimentação tem objetivos ousados: contribuir para a criação de mil startups em todo o Estado, posicionar o Espírito Santo entre os cinco estados mais inovadores do Brasil até 2030, além de ter 20% de empresas baseadas em tecnologia e inovação entre as 200 maiores do Estado.

De acordo com o Ranking de Competitividade por Estados mais recente, o Espírito Santo está na 14ª posição no pilar de inovação. No entanto, é importante enxergar que, quando se fala em inovação, é preciso ir além da tecnologia da informação, da programação e dos laboratórios.

Inovar é mudar o jeito de olhar o que é feito e encontrar formas melhores, mais rápidas, mais baratas ou com uma experiência mais gratificante para os consumidores. Esse comportamento inovador e a cultura da inovação têm ganhado espaço no nosso dia a dia, no entendimento de que inovar é algo palpável, acessível. Quando dizem por aí que “o brasileiro tem que ser estudado”, é possível enxergar claramente que a criatividade está ao nosso redor, e que as dificuldades provocam, sim, novas soluções.

É fundamental percebermos que a diferenciação, a geração de valor, a criação de novos mercados, a fidelização de clientes e o desenvolvimento econômico e social passam pela formação de uma cultura inovadora, não só nas empresas, de pequeno, médio ou grande porte, mas também na cabeça daqueles que empreendem ou querem empreender.

O Espírito Santo caminha para se tornar uma referência nacional no ecossistema de inovação do país Crédito: Shutterstock

Por essa razão, eventos como o ESX - Espírito Santo Innovation Experience, que é realizado pelo Sebrae/ES e pela MCI, são uma grande oportunidade para que cada cidadão tenha acesso a esse universo do inovar. Nos três últimos anos, essas portas nos têm sido abertas, sem pagar nada, como um convite para adentrar o novo e, o mais importante, para absorver conhecimento.