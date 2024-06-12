ES será um dos 5 estados mais inovadores até 2030? Sim, estamos no caminho

Vivemos um momento ímpar no Espírito Santo: economia crescente, organização fiscal, estabilidade entre forças políticas e instituições, enfim, um estado que investe e atrai investimentos. Essa convergência de fatores desenha um cenário propício para fortalecer a inovação, aproveitar oportunidades, estimular a criatividade, apoiar novas ideias, acelerar negócios e, principalmente, consolidar uma rede de apoio contínuo para empreendedores que querem se lançar nessa seara.
Esse movimento vem se consolidando a cada dia com iniciativas de diversos atores do ecossistema. A Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), por exemplo, já reúne mais de 30 entidades do setor produtivo, universidades, empresas privadas, instituições e governo.
E essa movimentação tem objetivos ousados: contribuir para a criação de mil startups em todo o Estado, posicionar o Espírito Santo entre os cinco estados mais inovadores do Brasil até 2030, além de ter 20% de empresas baseadas em tecnologia e inovação entre as 200 maiores do Estado.
De acordo com o Ranking de Competitividade por Estados mais recente, o Espírito Santo está na 14ª posição no pilar de inovação. No entanto, é importante enxergar que, quando se fala em inovação, é preciso ir além da tecnologia da informação, da programação e dos laboratórios.
Inovar é mudar o jeito de olhar o que é feito e encontrar formas melhores, mais rápidas, mais baratas ou com uma experiência mais gratificante para os consumidores. Esse comportamento inovador e a cultura da inovação têm ganhado espaço no nosso dia a dia, no entendimento de que inovar é algo palpável, acessível. Quando dizem por aí que “o brasileiro tem que ser estudado”, é possível enxergar claramente que a criatividade está ao nosso redor, e que as dificuldades provocam, sim, novas soluções.
É fundamental percebermos que a diferenciação, a geração de valor, a criação de novos mercados, a fidelização de clientes e o desenvolvimento econômico e social passam pela formação de uma cultura inovadora, não só nas empresas, de pequeno, médio ou grande porte, mas também na cabeça daqueles que empreendem ou querem empreender.
Por essa razão, eventos como o ESX - Espírito Santo Innovation Experience, que é realizado pelo Sebrae/ES e pela MCI, são uma grande oportunidade para que cada cidadão tenha acesso a esse universo do inovar. Nos três últimos anos, essas portas nos têm sido abertas, sem pagar nada, como um convite para adentrar o novo e, o mais importante, para absorver conhecimento.
E assim, passo a passo, experiência por experiência, a cultura da inovação se propaga e conquista adultos, jovens, crianças e até aqueles que já alcançaram a melhor idade. Se você é curioso, tem ideias que deseja tirar do papel, quer colocar sua proposta de negócio à prova, ou mesmo acelerar sua startup, a semente da inovação já chegou até você. Vivencie, crie, planeje, execute e faça a inovação acontecer.