Erra quem filma, erra quem lucra

Um homem de 95 anos, com Alzheimer em estágio avançado, é filmado dentro de casa. As imagens vão para as redes. A esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que autorizou a entrada do visitante, mas não a gravação nem a publicação. O autor afirma que queria “registrar a história”. A polícia abriu inquérito. A Justiça dirá quem tem razão.
Há uma pergunta, porém, que o inquérito não responde: por que isso encontra tão pouca resistência entre o celular e o público?
Erra quem filma. Mas erra também quem oferece o palco, a plateia e a bilheteria.
Seria confortável tratar o episódio como desvio de um indivíduo. Não é. Antes de existir o autor do vídeo, existe quem assiste, comenta, compartilha e ri. A humilhação de um idoso doente só vira “conteúdo” porque há quem consuma.
Essa é a parte que preferimos não encarar: há prazer na dor alheia. Sempre houve. A praça pública, o linchamento, o apelido cruel no pátio da escola. A perversidade humana é antiga e não precisou de tecnologia para existir.
O que mudou foi a escala, a velocidade e o incentivo.
Em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi linchada no Guarujá depois que um boato circulou no Facebook. Hoje, a Polícia Federal investiga ameaças de morte e de violência sexual contra a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), que relatou ataques racistas e misóginos e desativou sua conta no X.
Entre um caso e outro, doze anos. Nesse intervalo, o boato ficou mais convincente, e o ataque, mais barato e mais anônimo.
As big techs gostam de se apresentar como ruas por onde as pessoas simplesmente passam. Não são. Uma rua não escolhe quem vai ser visto. As plataformas escolhem. Todo dia, milhões de vezes, algoritmos decidem o que sobe e o que desce, e fazem isso com um critério conhecido: o que prende a atenção rende mais. E o que prende a atenção, com enorme frequência, é o choque, o escândalo, a dor do outro.
Não é preciso supor maldade das big techs para constatar o óbvio: o modelo de negócio recompensa a indignação. Quanto mais gente olha, mais anúncio se vende. A crueldade não é um defeito que escapa ao sistema. É o combustível que o faz funcionar.
E há um movimento preocupante no sentido contrário ao da proteção. A Meta já disse que não é prioridade ter programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. Quando o discurso é “menos intervenção”, quem paga a conta são os mais frágeis: os idosos, as mulheres, os negros, os que não têm advogado nem assessoria para derrubar um vídeo. E mais monte de gente inocente alvo de quem acha que pode fazer o que quiser nas redes.
Quando o conteúdo sai do ar, o dano já foi feito. A família de FHC não recebe de volta a dignidade. A parlamentar não recebe de volta a tranquilidade. A empresa, por sua vez, já contabilizou as visualizações, e ganhou o dinheiro a custa do sofrimento alheio.
Seria injusto dizer que não existem regras. Há o Marco Civil da Internet. Há decisão do Supremo ampliando a responsabilidade das plataformas por conteúdos ilícitos. Há termos de uso que proíbem exatamente a exposição de pessoas em situação degradante.
O problema é a distância entre a regra escrita e a regra aplicada. Plataformas que faturam bilhões no Brasil respondem, em muitos casos, com a velocidade e a transparência que lhes convém. Pouco explicam por que um conteúdo ficou, por que outro caiu, o que o algoritmo impulsionou e o que fez com as denúncias.
Defender responsabilização não é defender censura. A mesma exigência vale para os dois lados: transparência para o que as plataformas mantêm no ar e para o que elas removem sem explicação.
Regular bem é exigir critérios públicos, prazos curtos de resposta quando há risco a pessoas, auditoria dos sistemas de recomendação e responsabilidade proporcional a quem lucra com o abuso. Nada disso fere a liberdade de expressão. Fere o hábito de lucrar sem responder.
Nenhuma lei, porém, será suficiente se continuarmos a achar graça. A perversidade só prospera onde há audiência. Cada compartilhamento de uma humilhação é um voto a favor dela.
Erra quem filma. Erra quem lucra. E erramos nós, quando passamos a achar normal.