Erra quem filma, erra quem lucra

Não é preciso supor maldade das big techs para constatar o óbvio: o modelo de negócio recompensa a indignação. Quanto mais gente olha, mais anúncio se vende. A crueldade não é um defeito que escapa ao sistema. É o combustível que o faz funcionar.





E há um movimento preocupante no sentido contrário ao da proteção. A Meta já disse que não é prioridade ter programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. Quando o discurso é “menos intervenção”, quem paga a conta são os mais frágeis: os idosos, as mulheres, os negros, os que não têm advogado nem assessoria para derrubar um vídeo. E mais monte de gente inocente alvo de quem acha que pode fazer o que quiser nas redes.





Quando o conteúdo sai do ar, o dano já foi feito. A família de FHC não recebe de volta a dignidade. A parlamentar não recebe de volta a tranquilidade. A empresa, por sua vez, já contabilizou as visualizações, e ganhou o dinheiro a custa do sofrimento alheio.





Seria injusto dizer que não existem regras. Há o Marco Civil da Internet. Há decisão do Supremo ampliando a responsabilidade das plataformas por conteúdos ilícitos. Há termos de uso que proíbem exatamente a exposição de pessoas em situação degradante.





O problema é a distância entre a regra escrita e a regra aplicada. Plataformas que faturam bilhões no Brasil respondem, em muitos casos, com a velocidade e a transparência que lhes convém. Pouco explicam por que um conteúdo ficou, por que outro caiu, o que o algoritmo impulsionou e o que fez com as denúncias.