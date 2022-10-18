Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Isa Colli

Artigo de Opinião

É jornalista e escritora
Isa Colli

Educação financeira é assunto da vida real

Nossos jovens precisam aprender a lidar com o dinheiro e administrar recursos de forma inteligente. É fundamental preparar a criança para enfrentar os desafios da vida real, incluindo a abordagem sobre frustração e perdas
Isa Colli
É jornalista e escritora

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 17:46

Publicado em 

18 out 2022 às 17:46
A realidade muitas vezes é cruel porque nem sempre temos o que queremos. Se é complicado para um adulto aceitar, por exemplo, um momento de dificuldade financeira, imagine para uma criança. A questão é que se esse assunto for tratado sem rodeios desde a infância, a chance de frustração é muito menor. E como o tema deve entrar na vida dos pequenos? Nas conversas familiares e na sala de aula.
A Educação Financeira passou a ser obrigatória nas escolas brasileiras em 2020, ano em que o mundo foi impactado pela pandemia da Covid-19. As instituições de ensino, aos poucos, estão incluindo o tema em suas grades curriculares. O assunto, no entanto, é amplo e apresenta muitas possibilidades de abordagem.
Menino colocando dinheiro no cofre: educação financeira
Menino colocando dinheiro no cofre: educação financeira Crédito: Freepik
Fato é que nossos jovens precisam aprender a lidar com o dinheiro e administrar recursos de forma inteligente. Ou seja, é fundamental preparar a criança para enfrentar os desafios da vida real, incluindo a abordagem sobre frustração e perdas.
Uma amiga professora, Fabiane Martins, diz que a maioria das crianças não tem essa consciência da relação financeira com a realidade, daquilo que é possível e o que não é possível. Para elas, tudo é possível. Elas acham que podem comprar tudo, ter tudo e não é assim que as coisas funcionam. Saber lidar com questões de disciplina, do esperar e da responsabilidade é fundamental.
A situação atual do Brasil, em que muitas famílias estão desempregadas ou passam por dificuldades financeiras, gera ansiedade. E os números são cada vez mais dramáticos. O endividamento das famílias continua crescendo. Segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) quase 80% dos lares estão com dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal ou prestação de carro e de casa.

Veja Também

3 dicas para praticar educação financeira com seus filhos

Faculdade no ES oferece curso gratuito de educação financeira

Educação financeira é a chave para um 2022 próspero

É claro que esse endividamento encarece e aperta o orçamento das famílias, especialmente as de menor renda. E as crianças sofrem diretamente os reflexos da crise. Um estudo feito por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul mostra que a pobreza infantil aumentou no país: a proporção de crianças com até seis anos vivendo abaixo da linha da pobreza saltou de 36,1%, em 2020, para 44,7%, em 2021.
Segundo o levantamento, em números absolutos, são 7,8 milhões de crianças vivendo na pobreza e 2,2 milhões na extrema pobreza.
Por isso, levar a educação financeira para a sala de aula, para além do que se vai aprender, pode ajudar os alunos a lidar com seus problemas no presente e no futuro, ou seja, ao longo de toda vida.

Tópicos Relacionados

Comportamento Crianças Ensino Educação Financeira Adolescente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados