Faculdade no ES oferece curso gratuito de educação financeira

Alunos do curso vão aprender a administrar seu dinheiro Crédito: Arquivo/A Gazeta

a partir de 5 de março. Jovens e adultos da Grande Vitória que querem aprender a administrar seus rendimentos podem se inscrever no curso gratuito de educação financeira oferecido pelo Centro Universitário Faesa. As aulas do Projeto Coopera Finanças são presenciais (40 vagas) ou on-line e serão realizadas em parceria com o Sicoob,

O treinamento vai até o final de julho. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico.

De acordo com a instituição, as chances são para pessoas que tenham a partir de 14 anos. Os alunos recebem certificado no final do treinamento.

Aqueles que optarem pelo curso presencial terão a assistência personalizada da professora coordenadora do projeto, Josiane Haese, e de alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faesa.

O curso será realizado aos sábados, das 9h às 12h, no campus da instituição, Av. Vitória, 2.220, Monte Belo, Vitória. Já os participantes das aulas on-line, vão acompanhar a transmissão das aulas ao vivo pela Plataforma Teams.

O principal foco do projeto, segundo Josiane Haese, é ensinar os participantes a sair das dívidas, a usar melhor o dinheiro, a poupar para realizar um sonho e até para começar a investir, voltado para o planejamento individual, familiar e de pequenos negócios.