Faculdade no ES oferece curso gratuito de educação financeira

Jovens e adultos da Grande Vitória que querem aprender a administrar seus rendimentos podem se inscrever no curso gratuito de educação financeira oferecido pelo Centro Universitário Faesa. As aulas do Projeto Coopera Finanças são presenciais (40 vagas) ou on-line e serão realizadas em parceria com o Sicoob, a partir de 5 de março.
O treinamento vai até o final de julho. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico.
De acordo com a instituição, as chances são para pessoas que tenham a partir de 14 anos. Os alunos recebem certificado no final do treinamento.
Aqueles que optarem pelo curso presencial terão a assistência personalizada da professora coordenadora do projeto, Josiane Haese, e de alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faesa.
O curso será realizado aos sábados, das 9h às 12h, no campus da instituição, Av. Vitória, 2.220, Monte Belo, Vitória. Já os participantes das aulas on-line, vão acompanhar a transmissão das aulas ao vivo pela Plataforma Teams.
O principal foco do projeto, segundo Josiane Haese, é ensinar os participantes a sair das dívidas, a usar melhor o dinheiro, a poupar para realizar um sonho e até para começar a investir, voltado para o planejamento individual, familiar e de pequenos negócios.
Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas a respeito da utilização do dinheiro da melhor forma possível, de acordo com as realidades individuais. Haverá espaço para quem está endividado e busca soluções gratuitas de organização para colocar as contas em dia, e também para aqueles que querem economizar para realizar um sonho, seja ele comprar um carro, uma moto, uma geladeira, ou entrar na faculdade, por exemplo, explica a professora Josiane Haese.