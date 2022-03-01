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Presencial ou on-line

Faculdade no ES oferece curso gratuito de educação financeira

Pessoas a partir de 14 anos podem participar. Aulas começam no dia 5 de março e serão realizadas aos sábados, das 9 às 12 horas, nas modalidades presenciais e on-line; veja como se inscrever
Din� Sanchotene

Din� Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2022 às 15:47

Publicado em 01 de Março de 2022 às 15:47

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Alunos do curso vão aprender a administrar seu dinheiro Crédito: Arquivo/A Gazeta
Jovens e adultos da Grande Vitória que querem aprender a administrar seus rendimentos podem se inscrever no curso gratuito de educação financeira oferecido pelo Centro Universitário Faesa. As aulas do Projeto Coopera Finanças são presenciais (40 vagas) ou on-line e serão realizadas em parceria com o Sicoob, a partir de 5 de março.
O treinamento vai até o final de julho. Os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico. 
De acordo com a instituição, as chances são para pessoas que tenham a partir de 14 anos. Os alunos recebem certificado no final do treinamento.
Aqueles que optarem pelo curso presencial terão a assistência personalizada da professora coordenadora do projeto, Josiane Haese, e de alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faesa.
O curso será realizado aos sábados, das 9h às 12h, no campus da instituição, Av. Vitória, 2.220, Monte Belo, Vitória. Já os participantes das aulas on-line, vão acompanhar a transmissão das aulas ao vivo pela Plataforma Teams.
O principal foco do projeto, segundo Josiane Haese, é ensinar os participantes a sair das dívidas, a usar melhor o dinheiro, a poupar para realizar um sonho e até para começar a investir, voltado para o planejamento individual, familiar e de pequenos negócios.
Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas a respeito da utilização do dinheiro da melhor forma possível, de acordo com as realidades individuais. Haverá espaço para quem está endividado e busca soluções gratuitas de organização para colocar as contas em dia, e também para aqueles que querem economizar para realizar um sonho, seja ele comprar um carro, uma moto, uma geladeira, ou entrar na faculdade, por exemplo, explica a professora Josiane Haese.

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