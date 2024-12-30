Dom Dario, o mensageiro da Paz e do Bem em solo capixaba

No dia 4 de janeiro de 2018, Dom Dario Campos chegou em Vitória como Arcebispo Metropolitano, para conduzir o rebanho da Igreja Católica. Era a festa da Epifania do Senhor aos Reis Magos. Uma data importante para a tradição cristã católica, por celebrar a manifestação de Deus aos povos e culturas de todo o mundo e de todas as épocas, expressando o universalismo da fé e da salvação para toda humanidade.

Dom Dario chegou portando uma mensagem de Paz e de Bem, como franciscano fiel que é. Sua primeira ação litúrgica e pastoral foi pisar no chão da história da Arquidiocese de Vitória, celebrando a sua primeira missa como Arcebispo na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, no Território do Bem, que é uma das regiões mais empobrecidas da Arquidiocese, marcada pela violência constante e por tensões da política urbana, que marcam a vida nas cidades.

Foi um momento lindo e inspirador! Fomos testemunhas do novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória (ES), caminhando no meio do povo, subindo o Morro de São Benedito, animado por uma folia de Reis, marcando o início de seu episcopado com uma mensagem explícita de seu amor e compromisso com os empobrecidos, seguindo na caminhada histórica da Arquidiocese.

Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica

E assim ele continuou caminhando em nosso meio. Logo no início do seu governo, ele criou o Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica, para fortalecer as atividades sociais da Arquidiocese e restabelecer o diálogo com os movimentos sociais e com as Igrejas irmãs históricas, reavivando o Espírito e a caminhada histórica da Arquidiocese.

Ao longo da caminhada, criou a Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese (CPDH), responsável pela articulação e defesa das pautas de Direitos Humanos na Arquidiocese; e a Escola de Fé e Política Dom Silvestre Scandian. Ele motivou e participou da criação do Fórum Igrejas e Sociedade em Ação, que dialoga com sindicatos e com a sociedade civil organizada, principal articulador do tradicional Grito dos Excluídos e Excluídas.

Os projetos sociais criados e apoiados pela Igreja e as Pastorais Socais, que alcançam e atendem milhares de famílias e pessoas vulnerabilizadas diariamente, foram articulados em Fóruns, facilitando a organização e mobilização dos agentes de pastoral em toda Arquidiocese. Da mesma maneira, a Campanha da Fraternidade foi fortalecida e se expandiu em todo território arquidiocesano.

Dom Dario enfrentou a pandemia da Covid-19, estabelecendo normas litúrgicas, pastorais e administrativas, logrando bom êxito. Ao término da pandemia, conseguimos retomar nossas atividades litúrgicas e pastorais e sem crise financeira.

Em outra frente, Dom Dario teve que lidar com os tensionamentos e divisões que marcam o país e que tomaram forma dentro da Igreja. Seu governo foi marcado por eleições com tensionamentos políticos municipais, estaduais e federal. E ele conseguiu passar por esses momentos com serenidade e bom humor, sem causar danos institucionais à Igreja, tendo, com os demais Bispos do Estado, uma participação ativa no último pleito estadual, ao escreverem uma carta direto de Roma, orientando os fiéis católico na eleição do segundo turno.

Sem dúvidas, a marca do governo de Dom Dario é o enfrentamento à pobreza. Em seu governo foi organizado a Campanha Paz e Pão, que é uma rede de enfrentamento à fome e à exclusão social. Desde o início da pandemia até hoje, já foram entregues mais de 1.200.000 kg de alimentos às famílias assistidas em toda Arquidiocese.

Recentemente, seu posicionamento firme em defesa das pessoas em situação de rua foi fundamental para que uma lei que criminalizava ainda mais essa parcela mais sofrida da população fosse rejeitada na Capital.

Revendo essa trajetória histórica de nosso arcebispo que agora se despede de nós, somos tomados por um sentimento grande de gratidão e afeto pelas marcas que ele deixou em nossa história.