Dizendo o óbvio: Lei Maria da Penha deve proteger todas as mulheres

Bandeira do Orgulho Transgênero Crédito: Reprodução/ Internet

O artigo 5º da Lei Maria da Penha já prevê o termo “gênero” para configurar a aplicação da legislação. Ou seja, a lei previu de forma abrangente as mulheres, sejam elas cisgêneros, sejam transexuais, reconhecendo a pluralidade de mulheres que existem e devem ter seus direitos garantidos pelo Estado.

Sabemos que falar de “gênero”, muitas vezes, é ativar a misoginia e a lgbtqfobia em muitas pessoas que não querem respeitar o Estado Democrático de Direito e as pluralidades e diversidades da nossa sociedade. O “gênero” é capturado por alguns grupos bem barulhentos como se fosse alguma coisa ruim (e até chamada de “demoníaca” por alguns) para ser colocado na balança do jogo de poder e manter as pessoas que são violentadas e vulnerabilizadas diariamente cada vez mais à margem da garantia de direitos e políticas públicas.

A decisão desta semana é uma vitória e merece ser comemorada! Quando existe uma alteração na legislação ou uma decisão da Justiça, a sociedade se movimenta para entender, debater e avançar. É isso que a gente espera: que o sistema de justiça de todo o país receba essa decisão com atenção e esteja de olhos bem abertos para os casos de violências contra meninas e mulheres trans que acontecem cotidianamente, para que essas pessoas não sejam revitimizadas pelo próprio Estado.