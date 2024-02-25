Diagnóstico de doenças crônicas: cuidado com a saúde mental é essencial

Ter uma mente saudável é um pilar fundamental para o bem-estar das pessoas, independentemente da idade, condição social ou grau de instrução.

Cuidar da saúde mental, portanto, é extremamente importante para todos, pois ajuda a estabelecer um equilíbrio para vivenciar as experiências da nossa jornada, boas ou ruins. A estabilidade emocional não impede as situações desafiadoras, mas dá condições ao indivíduo de lidar com elas de forma harmoniosa em todas as áreas da vida: familiar, profissional, afetiva, entre outras.

Há circunstâncias, contudo, que esse cuidado se torna ainda mais indispensável, e uma delas são os casos de enfermidades. Quase nunca é fácil lidar com os desafios que um problema de saúde traz consigo. Quando se fala em doenças crônicas, a condição se torna ainda mais difícil, já que elas são recorrentes e provavelmente irão acompanhar o paciente por toda vida.

Os impactos de uma enfermidade crônica vão além do aspecto físico. Um exemplo é o lipedema, uma condição inflamatória que se caracteriza pelo acúmulo desproporcional de gordura nos membros afetados , que podem ser pernas, coxas, quadris e braços. Pacientes com essa doença, na maioria das vezes, enfrentam sérios problemas com a autoimagem, já que a gordura doente acumulada não pode ser eliminada simplesmente com exercícios e dieta.

O lipedema, que afeta principalmente as mulheres, ainda não tem cura, mas já existem tratamentos assertivos especializados que ajudam a controlar os sintomas e evitar que o problema avance para estágios mais graves (quando ocorre o aumento de gordura nos membros afetados, deixando o corpo ainda mais desproporcional e potencializando as dores e os edemas).

O tratamento clínico (que pode ser associado ou não a cirurgia) é fundamental, mas cuidar da saúde mental também é essencial para que a paciente consiga lidar com todos os desafios que essa condição impõe: mudança na alimentação, acompanhamento médico regular, disciplina com exercícios, uso de medicamentos e uso de acessórios que ajudam a combater a inflamação, as dores e os inchaços do corpo.

Um outro problema que não pode ser esquecido é a autoestima abalada. Por ser uma doença que traz impactos estéticos, a autoimagem pode ficar seriamente comprometida. A autoestima depende de como a pessoa se enxerga e se avalia, e quando sua forma física não corresponde aos padrões de beleza vigentes e ainda se caracteriza como doença, a percepção de si mesma pode provocar sérios danos emocionais.

Tratamento Crédito: Freepik

Em outras vezes, ainda que a autoimagem não esteja deturpada, os julgamentos de outras pessoas, ou até mesmo comentários inoportunos e preconceituosos, contribuem para desencadear uma série de desconfortos que comprometem a saúde emocional dessa paciente, somado ao enfrentamento de uma doença difícil que só ela sabe o quanto é custoso tratar.