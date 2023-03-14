Dia Nacional dos Animais: respeito e preservação

É evidente o espaço que os pets têm conquistado nos lares brasileiros nos últimos anos, principalmente cães e gatos, sendo considerados por muitos como membros da família. Com cerca 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, ou seja, pelo menos 70% da população do país tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha.

No entanto, embora sejam os preferidos das famílias, os cães e gatos também são a maioria nas ruas. De acordo com um levantamento realizando em 2014 feito pela Organização Mundial de Saude (OMS) , somente no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estão abandonados, sendo que aproximadamente 66% cães e 44% gatos. Nas grandes metrópoles estima-se que para cada 5 habitantes haja um cachorro, sendo que 10% destes são abandonados.

E não para por aí. Em relação às espécies silvestres, os dados são ainda mais alarmantes. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), existem mais de mil espécies de animais em risco de extinção no Brasil. Sendo que as principais causas do desaparecimento de espécies são o tráfico de animais, desmatamentos, queimadas, caça predatória e poluição.

Diante de números como esses, durante um congresso ambiental sediado em Florença, foi instituído o dia 4 de outubro, dia que a Igreja Católica comemora o Dia de São Francisco de Assis, como o Dia Mundial dos Animais. No Brasil, instituiu-se o dia 14 de março como Dia Nacional dos Animais. A ideia inicial dessa data era de estimular debates sobre os animais em risco ou em extinção. Porém, com o passar dos anos, a data ganhou notória abrangência, sendo hoje abordados temas como a conscientização a respeito dos cuidados aos animais, sejam domésticos, sejam silvestres.

Atualmente no Brasil maltratar animais é considerado crime ambiental, com penas que podem chegar a até cinco anos de prisão. Sendo considerados maus tratos: