Dia Nacional dos Animais: respeito e preservação

É evidente o espaço que os pets têm conquistado nos lares brasileiros nos últimos anos, principalmente cães e gatos, sendo considerados por muitos como membros da família. Com cerca 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, ou seja, pelo menos 70% da população do país tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha.
No entanto, embora sejam os preferidos das famílias, os cães e gatos também são a maioria nas ruas. De acordo com um levantamento realizando em 2014 feito pela Organização Mundial de Saude (OMS), somente no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estão abandonados, sendo que aproximadamente 66% cães e 44% gatos. Nas grandes metrópoles estima-se que para cada 5 habitantes haja um cachorro, sendo que 10% destes são abandonados.
E não para por aí. Em relação às espécies silvestres, os dados são ainda mais alarmantes. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), existem mais de mil espécies de animais em risco de extinção no Brasil. Sendo que as principais causas do desaparecimento de espécies são o tráfico de animais, desmatamentos, queimadas, caça predatória e poluição.
Diante de números como esses, durante um congresso ambiental sediado em Florença, foi instituído o dia 4 de outubro, dia que a Igreja Católica comemora o Dia de São Francisco de Assis, como o Dia Mundial dos Animais. No Brasil, instituiu-se o dia 14 de março como Dia Nacional dos Animais. A ideia inicial dessa data era de estimular debates sobre os animais em risco ou em extinção. Porém, com o passar dos anos, a data ganhou notória abrangência, sendo hoje abordados temas como a conscientização a respeito dos cuidados aos animais, sejam domésticos, sejam silvestres.
Atualmente no Brasil maltratar animais é considerado crime ambiental, com penas que podem chegar a até cinco anos de prisão. Sendo considerados maus tratos:
- Ferir, mutilar ou envenenar;
- Manter preso permanentemente em correntes;
- Manter em locais pequenos e sem higiene;
- Não abrigar do sol, da chuva e do frio, entre outros.