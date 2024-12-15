Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista: a profissão que transforma cidades e vidas

No dia 15 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, instituído pela Lei 13.627/2018. A data celebra a importância dessa profissão para a sociedade e homenageia Oscar Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro, cujo nascimento também ocorreu nesse dia.

Além disso, marca o início das atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), criado em 2011, uma importante conquista que garantiu aos arquitetos e urbanistas ter voz própria na sociedade, tornando a arquitetura acessível a todos e ampliando seu impacto positivo na vida das pessoas.

Nós, arquitetos e urbanistas, desempenhamos papéis cruciais na construção de cidades mais justas, resilientes e saudáveis. Criamos espaços que equilibram funcionalidade e conforto, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Nossa atuação é diversa. Projetamos edifícios sustentáveis, com projetos que aproveitam a iluminação natural e a ventilação cruzada tornando os ambientes mais sustentáveis e promovendo o bem-estar, planejamos cidades com mobilidade e acessibilidade para todos, transformamos interiores com ergonomia e identidade, preservamos patrimônios históricos e criamos espaços que conectam pessoas à natureza, fundamentais para a saúde física e mental. Também coordenamos obras para assegurar qualidade e segurança e, na cenografia, criamos experiências marcantes para eventos e apresentações artísticas.

Através da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), reforçamos que a arquitetura deve ser um bem coletivo, promovendo o direito à moradia digna e à equidade social. Nosso trabalho vai além de projetar prédios: moldamos sonhos e criamos espaços que refletem história, cultura e potencial humano, impactando diretamente o cotidiano das pessoas.

Arquitetura Crédito: Shutterstock

Para que possamos exercer plenamente nossas funções, é essencial que a categoria seja valorizada. Isso passa pela garantia de remuneração justa com nosso piso salarial e tabela de honorários, pela presença de arquitetos e urbanistas nos quadros do setor público e pela participação ativa desses profissionais no planejamento das cidades. Decisões técnicas são cruciais em projetos de mobilidade, habitação social e áreas verdes, garantindo funcionalidade, inclusão e qualidade de vida urbana.