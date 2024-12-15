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Priscila Ceolin

Artigo de Opinião

É arquiteta e urbanista presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Espírito Santo (CAU/ES)
Priscila Ceolin

Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista: a profissão que transforma cidades e vidas

Nosso trabalho vai além de projetar prédios: moldamos sonhos e criamos espaços que refletem história, cultura e potencial humano, impactando diretamente o cotidiano das pessoas
Priscila Ceolin
É arquiteta e urbanista presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Espírito Santo (CAU/ES)

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 07:00

Publicado em 

15 dez 2024 às 07:00
No dia 15 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, instituído pela Lei 13.627/2018. A data celebra a importância dessa profissão para a sociedade e homenageia Oscar Niemeyer, o mais conhecido arquiteto brasileiro, cujo nascimento também ocorreu nesse dia.
Além disso, marca o início das atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), criado em 2011, uma importante conquista que garantiu aos arquitetos e urbanistas ter voz própria na sociedade, tornando a arquitetura acessível a todos e ampliando seu impacto positivo na vida das pessoas.
Nós, arquitetos e urbanistas, desempenhamos papéis cruciais na construção de cidades mais justas, resilientes e saudáveis. Criamos espaços que equilibram funcionalidade e conforto, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

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Nossa atuação é diversa. Projetamos edifícios sustentáveis, com projetos que aproveitam a iluminação natural e a ventilação cruzada tornando os ambientes mais sustentáveis e promovendo o bem-estar, planejamos cidades com mobilidade e acessibilidade para todos, transformamos interiores com ergonomia e identidade, preservamos patrimônios históricos e criamos espaços que conectam pessoas à natureza, fundamentais para a saúde física e mental. Também coordenamos obras para assegurar qualidade e segurança e, na cenografia, criamos experiências marcantes para eventos e apresentações artísticas.
Através da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), reforçamos que a arquitetura deve ser um bem coletivo, promovendo o direito à moradia digna e à equidade social. Nosso trabalho vai além de projetar prédios: moldamos sonhos e criamos espaços que refletem história, cultura e potencial humano, impactando diretamente o cotidiano das pessoas.
Arquitetura, arquiteto, projeto
Arquitetura Crédito: Shutterstock
Para que possamos exercer plenamente nossas funções, é essencial que a categoria seja valorizada. Isso passa pela garantia de remuneração justa com nosso piso salarial e tabela de honorários, pela presença de arquitetos e urbanistas nos quadros do setor público e pela participação ativa desses profissionais no planejamento das cidades. Decisões técnicas são cruciais em projetos de mobilidade, habitação social e áreas verdes, garantindo funcionalidade, inclusão e qualidade de vida urbana.
Neste dia, celebramos nossa dedicação em construir um mundo melhor para todos e reforçamos a necessidade de reconhecimento do valor de nossa profissão como peça-chave para o desenvolvimento sustentável e inclusivo de nossa sociedade.

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