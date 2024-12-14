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Francisco Martínez Berdeal

Artigo de Opinião

É procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
Francisco Martínez Berdeal

Dia do Ministério Público: celebração e renovação do compromisso com a Justiça

Nesta data, renovamos nosso propósito de sermos agentes de mudanças. Não apenas observamos, mas agimos. Crescemos com as demandas da sociedade, enfrentamos desafios e fortalecemos os valores democráticos
Francisco Martínez Berdeal
É procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 07:00

Publicado em 

14 dez 2024 às 07:00
Neste 14 de dezembro, celebramos o Dia do Ministério Público, uma data que nos convida a refletir sobre o impacto transformador dessa instituição na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) não é apenas um fiscal da lei, mas um agente ativo na promoção da Justiça, na garantia de direitos e na defesa dos mais vulneráveis.
Os números de 2024 ilustram uma atuação que vai além do esperado: mais de 10 mil atendimentos ao público mostram que nossas portas estão sempre abertas para quem precisa. As 11 mil ações ajuizadas são um reflexo do compromisso em transformar demandas sociais em soluções concretas.
Estivemos presentes em 671 sessões do Tribunal do Júri, reforçando a confiança da sociedade na imparcialidade e no cumprimento da Justiça. Além disso, as mais de 71 mil sentenças e decisões favoráveis ao MPES representam avanços reais para a coletividade.

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Esses números, porém, contam apenas parte da história. Cada atendimento é uma vida impactada; cada ação, uma luta por direitos. Nossa atuação é movida pela convicção de que a Justiça não é apenas uma meta, mas uma transformação diária, palpável e humana.
Nos últimos anos, o MPES tem inovado e evoluído para responder às demandas de uma sociedade em constante mudança. A transformação digital, por exemplo, não apenas tornou nossos serviços mais eficientes, mas também ampliou o acesso da população. Hoje, estamos mais próximos do cidadão, com ferramentas que facilitam a interação e oferecem soluções rápidas e eficazes.
Nosso trabalho é visível em frentes que impactam diretamente o cotidiano dos capixabas: a proteção do meio ambiente, a garantia de transparência no uso do dinheiro público, a busca por saúde e educação de qualidade e o combate à corrupção. Em cada ação, reafirmamos nosso compromisso de defender o que é justo e transformar realidades.
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste Dia do Ministério Público, renovamos nosso propósito de sermos agentes de mudanças. Não apenas observamos, mas agimos. Crescemos com as demandas da sociedade, enfrentamos desafios e fortalecemos os valores democráticos.
Aproveito para parabenizar cada procurador e promotor de Justiça, servidores, estagiários e todos que constroem diariamente o MPES. São eles que, com ética e dedicação, tornam nossa missão possível.

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Ao olhar para 2025, seguimos determinados a ampliar nosso alcance, reforçar nossa proximidade com a população e buscar, incansavelmente, a Justiça em cada caso e em cada canto do Espírito Santo. O Ministério Público é, acima de tudo, um parceiro da cidadania, um guardião da democracia e um protetor da dignidade humana.
Hoje, celebramos não apenas uma data, mas um propósito: o de construir um Espírito Santo onde os direitos sejam respeitados, e a Justiça esteja ao alcance de todos.

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