Dia do Empresário Contábil e o novo perfil profissional do setor

Nesta quinta-feira (12), é comemorado o Dia do Empresário Contábil. Diferentemente dos contadores, esse profissional se dedica também a demandas de gestão, unificando características do universo da contabilidade com o empreendedorismo.

A pandemia impulsionou a carreira, já que contadores viram nos desafios econômicos do período uma chance de reinventar suas atuações. Neste período, com o aumento do exercício de funções em caráter de home office e os debates de adaptação das leis trabalhistas à nova realidade, o profissional se viu encarregado de mais funções administrativas e até de gestão de pessoas. Mudanças ocorreram, para melhor, ocorrendo aproximação do contador com os empreendedores, alavancando o espírito empreendedor dele mesmo.

Mesmo diante desse cenário, ainda podemos destacar que o maior desafio do contador ao se tornar empresário é conseguir agregar valor ao serviço prestado. O profissional de contabilidade é ainda visto como o indivíduo que gere os tributos e faz o imposto de renda, e muitas pessoas não sabem que ele mantém as suas obrigações da contabilidade, mas também busca trazer benefícios que desenvolvam não só as suas atividades, como os negócios com que ele vai se relacionar.

Quando se fala em empresário contábil, ele agrega aos serviços prestados a necessidade de gestão do próprio negócio, buscando alinhar benefícios que desenvolvam as atividades de todos os envolvidos.