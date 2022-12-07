Checklist contábil que pode garantir um 2023 melhor para sua empresa

A maioria dos empresários não enxerga a Contabilidade como fonte de informação valiosa para a gestão e o controle dos seus negócios. Imagine poder compreender a sua situação econômica e financeira com apenas dois relatórios. Visualize você em 2023 tomando decisões assertivas, corrigindo o rumo da sua empresa e garantindo não só a sua lucratividade, mas também a geração de empregos e uma contribuição efetiva para o crescimento econômico do seu estado e do seu país.
Por meio do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração de Resultados (DRE) é possível. Mas isso requer atenção e cuidado da sua parte com o controle de como as coisas acontecem na sua empresa e como elas são processadas pela Contabilidade ao longo do ano.
É necessário um diálogo constante entre o empresário/gestor e a Contabilidade para que o BP e a DRE representem a realidade econômica e financeira da sua empresa.
Esses relatórios devem ser elaborados e analisados ao longo do ano, mas no fechamento do exercício, quando o ano termina, alguns cuidados adicionais precisam ser tomados para que algumas questões fiscais e contábeis sejam atendidas e possam retratar a realidade da sua empresa, do seu negócio.
Os principais aspectos a serem observados por você junto à sua contabilidade podem ser assim resumidos, mas não esgotados:
- Realizar inventário dos estoques e imobilizados.
- Conciliar as contas bancárias e aplicações financeiras.
- Conciliar os saldos das contas a receber de clientes e outros direitos.
- Conciliar os saldos das contas a pagar a fornecedores e outras obrigações.
- Validar os valores dos demais bens e direitos (ativos) e obrigações (passivo).
- Assegurar que nenhum ativo seja mensurado por valor superior ao que pode ser efetivamente realizado (impairment test).
- Conciliar os saldos registrados das receitas, custos e despesas.
- Elaborar o BP, a DRE e as demais Demonstrações Contábeis.
- Atender as obrigações acessórias municipais, estaduais e federais.
De posse das Demonstrações Contábeis você deve avaliar como foi o resultado econômico e financeiro da sua empresa e se preparar para os desafios que um novo ano sempre nos coloca e nos motiva a continuar a caminhada. Tome decisões melhores mantendo a sua Contabilidade em dia e alinhada com a realidade econômica e financeira da sua empresa. Feliz 2023!