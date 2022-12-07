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Eduardo Zanoteli

Artigo de Opinião

É contador, professor e consultor na Intelethos. Especialista em resolver questões complexas de forma simples
Eduardo Zanoteli

Checklist contábil que pode garantir um 2023 melhor para sua empresa

De posse das demonstrações contábeis você deve avaliar como foi o resultado econômico e financeiro da sua empresa e se preparar para os desafios que um novo ano sempre nos coloca
Eduardo Zanoteli
É contador, professor e consultor na Intelethos. Especialista em resolver questões complexas de forma simples

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 15:28

Publicado em 

07 dez 2022 às 15:28
A maioria dos empresários não enxerga a Contabilidade como fonte de informação valiosa para a gestão e o controle dos seus negócios. Imagine poder compreender a sua situação econômica e financeira com apenas dois relatórios. Visualize você em 2023 tomando decisões assertivas, corrigindo o rumo da sua empresa e garantindo não só a sua lucratividade, mas também a geração de empregos e uma contribuição efetiva para o crescimento econômico do seu estado e do seu país.
Por meio do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração de Resultados (DRE) é possível. Mas isso requer atenção e cuidado da sua parte com o controle de como as coisas acontecem na sua empresa e como elas são processadas pela Contabilidade ao longo do ano.
É necessário um diálogo constante entre o empresário/gestor e a Contabilidade para que o BP e a DRE representem a realidade econômica e financeira da sua empresa.

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Esses relatórios devem ser elaborados e analisados ao longo do ano, mas no fechamento do exercício, quando o ano termina, alguns cuidados adicionais precisam ser tomados para que algumas questões fiscais e contábeis sejam atendidas e possam retratar a realidade da sua empresa, do seu negócio.
Os principais aspectos a serem observados por você junto à sua contabilidade podem ser assim resumidos, mas não esgotados:
  •  Realizar inventário dos estoques e imobilizados.
  • Conciliar as contas bancárias e aplicações financeiras.
  • Conciliar os saldos das contas a receber de clientes e outros direitos.
  • Conciliar os saldos das contas a pagar a fornecedores e outras obrigações.
  • Validar os valores dos demais bens e direitos (ativos) e obrigações (passivo).
  • Assegurar que nenhum ativo seja mensurado por valor superior ao que pode ser efetivamente realizado (impairment test).
  • Conciliar os saldos registrados das receitas, custos e despesas.
  • Elaborar o BP, a DRE e as demais Demonstrações Contábeis.
  • Atender as obrigações acessórias municipais, estaduais e federais.
De posse das Demonstrações Contábeis você deve avaliar como foi o resultado econômico e financeiro da sua empresa e se preparar para os desafios que um novo ano sempre nos coloca e nos motiva a continuar a caminhada. Tome decisões melhores mantendo a sua Contabilidade em dia e alinhada com a realidade econômica e financeira da sua empresa. Feliz 2023!

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