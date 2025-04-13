Decisão do STJ pode elevar imposto sobre heranças e doações

Ao relatar o caso, o ministro Francisco Falcão, da 2ª Turma do STJ, citou o artigo 38 do Código Tributário Nacional, que define como base de cálculo do ITCMD o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Para ele, usar exclusivamente os valores contábeis pode gerar subavaliações e comprometer a arrecadação de tributos sobre heranças e doações. A decisão também reafirma a prerrogativa dos fiscos estaduais de revisar a base de cálculo declarada, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.