De IA a construções verdes: as tendências do mercado imobiliário em 2025

O mercado imobiliário manteve-se protagonista em 2024, batendo recordes de investimentos, lançamentos e vendas apesar dos desafios causados pelas oscilações nas taxas de juros para conter a inflação. Em 2025, as tendências do mercado sinalizam para mais um período de crescimento sustentável e muitas oportunidades a serem exploradas no setor de imóveis.

A primeira tendência a citar é o uso crescente de tecnologias inovadoras no mercado imobiliário. Big Data e Inteligência Artificial (IA) são ferramentas que analisam padrões de comportamento e preferências, permitindo que as imobiliárias ofereçam experiências personalizadas.

Por exemplo, ao buscar um imóvel, o cliente pode receber sugestões baseadas em sua localização preferida, orçamento e até estilo arquitetônico. A IA também automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para que os corretores se concentrem em oferecer um atendimento mais humano e atencioso.

Venda de imóveis Crédito: Shutterstock

Outro aspecto importante é a demanda crescente por construções verdes. Imóveis planejados com práticas ecológicas estão ganhando popularidade entre as gerações mais jovens, que buscam alinhar suas escolhas de vida a valores ambientais.

Em um mercado cada vez mais competitivo, sistemas integrados destacam-se como pilar da eficiência neste ano. Eles gerenciam todo o ciclo de vida de um imóvel, desde a captação até a assinatura do contrato, enquanto mantém todos os dados organizados e acessíveis em um único lugar. Isso é indispensável para imobiliárias que desejam liderar o mercado.

Uma mudança notável no mercado é o comportamento do consumidor. Os clientes estão cada vez mais informados sobre os produtos, utilizando mídias sociais e portais imobiliários para conhecer detalhes dos empreendimentos antes mesmo de visitar os plantões de vendas. Por isso, as imobiliárias precisam oferecer atendimento proativo, respostas rápidas e um toque humano em cada interação.

Mais do que nunca visitas imersivas com realidade aumentada e virtual devem ser amplamente utilizadas em 2025, reduzindo o tempo e os custos envolvidos nas visitas físicas, enquanto aumenta o engajamento dos potenciais compradores.

Por fim, espaços com home offices bem projetados, áreas de lazer integradas e proximidades a serviços essenciais se tornaram os novos critérios de escolha de um imóvel. Para as imobiliárias, isso representa uma mudança no portfólio de imóveis oferecidos, com foco em atender essas novas necessidades.