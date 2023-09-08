Curva da Jurema cada vez mais democrática: um presente para Vitória

Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com a chegada do aniversário de 472 anos de Vitória é importante olhar para trás e constatar que aquela Curva da Jurema do passado ficou, de fato, para a história. Há alguns anos, a visão atual dos quiosques que ali estão parecia um ideal distante. Mas esse desafio foi abraçado com a crença no potencial da área e a convicção de que era possível – com técnica, curadoria e modelo de negócios inovador - transformar aquela realidade, dando adeus às construções nada modernas, à falta de diversidade gastronômica e à insegurança. O resultado? Os empreendimentos certos no lugar certo, oferecendo uma diversidade capaz de atender a todos os públicos, nos mais variados perfis – de economia e lifestyle.

Hoje, a Curva é um verdadeiro presente para a cidade. É preciso olhar para ela com outros olhos. Ela cabe perfeitamente no dia do capixaba, do começo da manhã ao fim da noite. É possível se exercitar, tomar um café da manhã, almoçar uma boa moqueca ou apenas petiscar com uma cerveja, curtir um happy hour, jantar tomando um vinho - tudo isso em uma única orla, nos 8 quiosques espalhados de ponta a ponta. A Curva da Jurema está vivendo uma nova era, tanto para os capixabas, quanto para os turistas.

A relevância dos quiosques que compõe a curadoria feita na Curva não pode ser subestimada, uma vez que desempenham um papel fundamental em atrair um número crescente de frequentadores. Esses empreendimentos não apenas geram empregos - com 350 postos durante a baixa temporada e 600 durante a alta temporada -, mas também contribuem significativamente para a arrecadação de impostos. Todo mês, cerca de 50 mil pessoas circulam por lá.

Além disso, a presença dos quiosques abertos e com alto fluxo de clientes, eles têm o efeito de afastar a criminalidade, tornando a região ainda mais atrativa e segura – até mesmo para quem somente passa numa corrida ou pedalada. O que antes era evitado, agora é explorado.

O principal objetivo daqui em diante é manter as conquistas já alcançadas e, ao mesmo tempo, criar novas atrações que mantenham a região em constante melhoria. Esse dinamismo é fundamental para sustentar a ascensão contínua do local como destino de escolha para entretenimento e lazer para todos.